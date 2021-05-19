Про це повідомляється в блозі Google.
Віцепрезидент з управління продуктами Android і Google Play Самір Самат назвав оновлення найбільшою зміною дизайну в історії Android.
Так, Google зробила наголос на візуальні зміни – істотно перероблений інтерфейс з адаптивними кольорами.
В його основі лежить нова дизайн-система Material You з набором принципів, яка змінює Material Design – він вийшов разом з Android 5.0 Lollipop у 2014 році. В майбутньому Google продовжить оновлювати свої продукти, щоб в результаті призвести їх всі до спільного дизайнерського рішення – Material You.
Що передбачає Android 12:
- Оновиться системна анімація: при розблокуванні й підключенні телефону на екрані з’являться хвилі тіні й світла.
- Все на екрані буде трохи розтягуватися при прокручуванні до кінця.
- На екрані блокування по центру з’явиться великий годинник.
- Повідомлення стали більше, групи візуально об’єднаються.
- Через те, що основні елементи стали більше, на одному екрані буде показуватися менше кнопок і пунктів меню.
- При зміні шпалер система автоматично отримає домінантні й додаткові кольори зі шпалер і застосує ці кольори до кнопок, повзунків та інших системних об’єктів.
- Окрему увагу приділили безпеці. В системі з’явилася Privacy Dashboard – панель, де можна подивитися які дозволи отримали застосунки, і коли це сталося.
- Також Android 12 підсвічуватиме в правому куті, якщо використовуються камера або мікрофон. Видані дозволи можна легко скасувати через швидкі налаштування, не залишаючи поточного екрана.
- З’явиться загальна панель управління конфіденційністю, яка покаже на круговій діаграмі, скільки разів застосунки зверталися до камери, мікрофона або геолокації за останню добу.
- Телефон можна буде використовувати як пульт для Android TV.
Операційна система буде офіційно випущена в кінці 2021 року, а перша бета-версія для користувачів доступна вже з 18 травня.
- Раніше повідомлялося, що компанія Google планує зробити свій пошуковик більш розумним.