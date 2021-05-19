Американська компанія Google представила бета-версію Android 12 з новим дизайном на конференції Google на I/O 2021.

Про це повідомляється в блозі Google.

Віцепрезидент з управління продуктами Android і Google Play Самір Самат назвав оновлення найбільшою зміною дизайну в історії Android.

Так, Google зробила наголос на візуальні зміни – істотно перероблений інтерфейс з адаптивними кольорами.

В його основі лежить нова дизайн-система Material You з набором принципів, яка змінює Material Design – він вийшов разом з Android 5.0 Lollipop у 2014 році. В майбутньому Google продовжить оновлювати свої продукти, щоб в результаті призвести їх всі до спільного дизайнерського рішення – Material You.

Що передбачає Android 12:

Оновиться системна анімація: при розблокуванні й підключенні телефону на екрані з’являться хвилі тіні й світла.

Все на екрані буде трохи розтягуватися при прокручуванні до кінця.

На екрані блокування по центру з’явиться великий годинник.

Повідомлення стали більше, групи візуально об’єднаються.

Через те, що основні елементи стали більше, на одному екрані буде показуватися менше кнопок і пунктів меню.

При зміні шпалер система автоматично отримає домінантні й додаткові кольори зі шпалер і застосує ці кольори до кнопок, повзунків та інших системних об’єктів.

Окрему увагу приділили безпеці. В системі з’явилася Privacy Dashboard – панель, де можна подивитися які дозволи отримали застосунки, і коли це сталося.

Також Android 12 підсвічуватиме в правому куті, якщо використовуються камера або мікрофон. Видані дозволи можна легко скасувати через швидкі налаштування, не залишаючи поточного екрана.

З’явиться загальна панель управління конфіденційністю, яка покаже на круговій діаграмі, скільки разів застосунки зверталися до камери, мікрофона або геолокації за останню добу.

Телефон можна буде використовувати як пульт для Android TV.

Операційна система буде офіційно випущена в кінці 2021 року, а перша бета-версія для користувачів доступна вже з 18 травня.