Один з гравців "Супер лото" виграв найбільший в історії України джекпот — 33 мільйони 32 тисячі гривень.

Про це йдеться в прес-релізі “Української національної лотереї”.

“Джекпот державної тиражної лотереї Супер Лото зірвано 6 березня онлайн-гравцем. Переможець купив 1 білет на 6 комбінацій і на 5 тиражів поспіль вартістю 450 гривень”, — йдеться в повідомленні.

Джекпот гравець отримав за всі 6 вгаданих номерів в одній комбінації, а також отримає ще 20 гривень за 2 вгадані номери.

“Чекаємо переможця в офісі Української Національної Лотереї для отримання джекпоту”, — додали в УНЛ.

Також там уточнили, що тепер новий джекпот стартуватиме з 3 мільйонів гривень.

Особу переможця в УНЛ не назвали.

Лотерейні виграші в Україні обкладаються податком — 18% ПДФО та 1,5% військового збору.