Про це йдеться в прес-релізі “Української національної лотереї”.
“Джекпот державної тиражної лотереї Супер Лото зірвано 6 березня онлайн-гравцем. Переможець купив 1 білет на 6 комбінацій і на 5 тиражів поспіль вартістю 450 гривень”, — йдеться в повідомленні.
Джекпот гравець отримав за всі 6 вгаданих номерів в одній комбінації, а також отримає ще 20 гривень за 2 вгадані номери.
“Чекаємо переможця в офісі Української Національної Лотереї для отримання джекпоту”, — додали в УНЛ.
Також там уточнили, що тепер новий джекпот стартуватиме з 3 мільйонів гривень.
Особу переможця в УНЛ не назвали.
Лотерейні виграші в Україні обкладаються податком — 18% ПДФО та 1,5% військового збору.
- Житель Ірландії виграв джекпот в лотереї EuroMillions понад 175 мільйонів євро.