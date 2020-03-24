Про це йдеться в статті #Букв “Економіка на карантині: де уже проявилась криза, і як її “зупиняють”.

Зазначається, що перед карантином рітейлери збільшили імпорт харчів, і український агропромисловий комплекс також наростив виробництво продовольства. Тому в перші дні карантину порожніх полиць в супермаркетах майже не було.

Очільник Митної служби Максим Нефьодов розповів, що за 17 днів березня 2020 року харчів завезли на 40 тисяч тонн більше, ніж в аналогічному періоді 2019 року. Загалом імпортували 158 тисяч тонн продовольчих продуктів вартістю $211 млн. Найбільше завозили фруктів, їстівних плодів та горіхів – 45,8 тисяч тонн, вартістю $33,9 млн.

Водночас, Олександр Деркач, співвласник холдингу “Молочний альянс“ розповів, що Яготинський молокозавод збільшив виробництво продукції із 270 тонн до 310-320 тонн на добу, аби задовольнити усі заявки торгівельних мереж.

При цьому, чим довшим стає карантин, тим більшою стає нестача харчів на полицях. Офіційно представники торгівельних мереж запевняють, що це тимчасово, і в найближчий час поставки продуктів буде нормалізовано. Зокрема, керівник департаменту корпоративних комунікацій Fozzy Group Ніна Міщенко сказала #Буквам, що скачок попиту на товари першої необхідності в “Сільпо“ та “Фора“ передбачили, та накопичили відповідні запаси на складах. Ситуативна нестача м’яса та молочних продуктів – можлива, але такі товари намагаються підвозити оперативно.

Натомість в мережі АТБ вже обмежили відпуск певних товарів в одні руки і попередили про підняття цін на окремі групи товарів. Генеральний директор корпорації “АТБ“ Борис Марков подорожчання “борщового набору“ та антисептиків пояснив зростанням відпускних цін від постачальників. Марков додав, що “компанія докладає усіх зусиль для стабілізації цін“.

При цьому, співрозмовники #Букв із числа представників торгівельних мереж неофіційно допускають, що найближчі декілька днів дефіцит товарів першої необхідності може зберігатись, бо постачальники не поспішають йти на зустріч у питанні відпускних цін.