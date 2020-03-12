Про це повідомляється на сайті Nature.
Рештки скелету динозавра знайшли в бурштині, вік якого становить близько 99 мільйонів років.
Важливим є те, що бурштин добре зберіг кістяк і це дає чітке розуміння будови м’яких тканин та кісткої анатомії. В інших породах так добре рештки не зберігаються.
Тварина отримала ім’я Oculudentavis khaungraae (“окатий та зубастий птах”) за великі очниці, зуби і зовнішність, що нагадує колібрі. Ймовірно динозавр вів денний спосіб життя і харчувався безхребетними.
Зразок досліджували за допомогою комп’ютерної томографії. Довжина черепа птаха склала всього 7,1 міліметра, а довжина голови з дзьобом менше двох сантиметрів. Це дозволило припустити, що тварина схожа з колібрі-бджолою, найменшою з сучасних птахів. Дзьоб цього птаха мав гострі зуби, приблизно по 30 на кожній щелепі. У нинішніх птахів таке практично не зустрічається, тому вчені припускають, що це не птах, а саме динозавр.
Варто зазначити, що в бурштині з М’янми досить часто знаходять рештки динозаврів, наприклад: хвости з пір’ям, крила птахів мезозойського періоду та багато іншого.
- Раніше у північній частині Південної Америки виявили скам’янілості черепахи розміром з автомобіль.
- Раніше міжнародна група вчених, очолювана фахівцями з Єльського університету з’ясували, що в смерті динозаврів могло бути винне тільки падіння астероїда, а не активність вулканів.
- Раніше на території Марокко виявили рештки найдавнішого з відомих вченим стегозавра. За даними дослідників, динозавр жив на Землі близько 168 млн років тому.
- Раніше палеонтологи з Альбертського університету в Канаді заявили, що їм вдалося знайти і вивчити найбільшого в світі тиранозавра.
- У Новій Зеландії виявили останки гігантського пінгвіна, який був розміром з людину.