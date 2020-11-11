Найдорожче для хворих на коронавірус COVID-19 зараз – це кисень, і без нього кількість смертей зросте в рази.

Про це розповіла в інтерв’ю виданню Deutsche Welle лікарка з Любарської районної лікарні Олена Кравчук. DW опублікувало її зворушливу відеоісторію.

Кравчук є заступницею головлікаря Любарської районної лікарні. Цей лікувальний заклад знаходиться в населеному пункті Любар (Любарський район Житомирської області). За рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, цей район був віднесений до “червоної” зони карантину.

Олена Кравчук, як і більшість її колег, перехворіла на COVID-19. Згодом вона підміняла завідуючу інфекційним відділенням, яка також заразилася коронавірусом.

Кравчук безпосередньо займається хворими на коронавірус, хоча за фахом невропатолог. Вона навчилася працювати на апараті штучної вентиляції легенів (ШВЛ), щоб надавати допомогу хворим на COVID-19.

В інтерв’ю DW вона повідомила, що в їхній лікарні “перехворіла більша частина медперсоналу”.

“Дуже багато медперсоналу захворіло. В той момент у нас був величезний спалах у Любарі. До нас надходили по 58 людей за добу. Людей було дуже багато, і було дуже багато важких (хворих, -ред.)”, – повідомила лікарка.

Кравчук також розповіла про будні роботи з хворими на коронавірус.

“Я бачила людей, які навіть не помітили, що хворіють, і мали ПЛР-позитивний (тест, – ред.). І бачила людей, які не мали ПЛР-позитивного (тесту, – ред.), але вони помирали. Основна причина – що вони надходять вже із запізненням. ПЛР вже негативний, масивні пневмонії. Тобто це ті скептики, які не вірять. Деякі люди кажуть: “Навіщо я піду – у мене грошей немає”. Це дуже частий аргумент. Інші кажуть: “Я ніколи в лікарні не був”. А треті: “Я не вірю в це, це звичайний грип, звичайне ГРЗ (гостре респіраторне захворювання, – ред.)”. Ні, це не звичайне ГРЗ”, – поінформувала вона.

Лікарка впевнена, що найгірше в ситуації з COVID-19 в Україні “ще попереду”, оскільки паралельно з коронавірусом буде спостерігатися захворювання на грип.

“Ніхто не скасовував грип. У нас були величезні спалахи грипу вже в період листопада-грудня… Але є різниця: ми знаємо, як лікувати грип, а COVID-19 ми не знаємо, як лікувати”, – наголосила вона.

За словами Кравчук, найцінніше при лікуванні хворих на коронавірус – це кисень.

“Я б хотіла, щоб ви запитали мене: “Як ви вважаєте, що зараз найцінніше?” Для когось – нафта, для когось – золото. Запитайте моїх пацієнтів, що найдорожче. Найдорожче зараз – кисень. Як людина тягнеться рукою – наскільки видно залежність від нього! І ти бачиш, що людина живе, вона відживає. Ти накладаєш цю маску, і вони очима тільки шукають, щоб побачити свою сатурацію. Буває так, що ти поставиш на менше – подивитися, яка динаміка. Вони тягнуть руку, щоб зробити більше – самостійно. Я кажу: “Вам не можна, вам вже потрібно відвикати, ми вас відлучаємо”. Люди дуже лякаються”, – зазначила лікар.

Кравчук висловила думку, що в країні варто організувати мережу доставок кисню, оскільки в Любарі з цим виникають проблеми (зокрема, немає достатньої кількості автомобілів для його доставки).

“Неодноразово я прокручувала сценарій: що буде, якщо закінчиться кисень. Здається, що це таки станеться. З такою швидкістю – станеться. Фахівці вже повинні були продумати – так як в Китаї було. Переобладнати інші заводи і подумати, як забезпечити киснем. Це буде (закінчиться кисень, – ред.), і ми не встигнемо… Якщо не буде кисню, відсоток смертей зросте в два, три, чотири рази”, – заявила лікар.