По всьому світу фондові ринки показали різке зниження на тлі ризику дефолту однієї з найбільших китайських компаній Evergrande.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

За останні 7 місяців вартість акцій на Волл-стріт піднялася на 20%. Після піку 2 вересня ситуація почала погіршуватися.

У понеділок, 20 вересня, по всьому світу спостерігалося значне падіння акції. В США індекс S&P 500 впав на 1,7%, що стало найгіршим показником падінням за день з середини травня, та продовжив падіння до 2,8%.

Причина тому — побоювання інвесторів щодо дій урядів двох найбільших економік світу — Китаю і США.

Ситуація в США

Аби підтримати корпоративний прибуток після пандемії коронавірусу, Федеральна резервна система активно закуповувала державні облігації. Це призвело до різкого зростання акцій і допомогло підтримати ринок.

Але вже в середу Федеральна резервна система, як очікується, обговорить графік уповільнення покупок облігацій, спрямованих на зміцнення економіки США.

Деякі економісти очікують, що ФРС дасть сигнал про те, що почне згортати купівлю облігацій, вже в кінці цього року. Тоді центральний банк може почати підвищувати процентні ставки у 2022 році.

Крім цього, демократи в Сенаті об’єднуються навколо введення нового податку на корпорації, які викуповують свої акції, що потенційно може послабити ключове джерело попиту на акції.

Також цього тижня демократи мають намір зосередити свою увагу на підвищенні ліміту федерального запозичення.

Все це викликає занепокоєння інвесторів.

Ситуація в Китаї

Вже за кілька днів китайський бізнес-гігант у сфері нерухомості, компанія Evergrande, матиме виплатити процентну ставку.

Здатність забудовника погасити невелику частину свого боргу в розмірі 30о млрд доларів викликає сумніви і здається, що Пекін не збирається втручатися. Це сигналізує інвесторам, що Китай, ймовірно, відходить від давньої політики порятунку “місцевих зірок”.

На тлі побоювань, що проблеми Evergrande можуть вплинути на фінансові можливості інших забудовників, акції компанії впали на 10,2% в Гонконзі, індекс Hang Seng впав на 3,3% (до найнижчого рівня майже за рік).

“Ринок деякою мірою шукав каталізатор для широкого розпродажу. Ситуація з Evergrande, ймовірно, не розв’яжеться сама собою без підтримки з боку Китаю. Якщо Китай не запропонує цю підтримку, питання в тому, в які існують ризики поширення ситуації всередині китайських акцій, а потім каскадного розповсюдження на світові ринки”, — зазначив Джон Канаван, провідний аналітик Oxford Economics.

Протягом десятиліть значне зростання Китаю було обумовлене інвестиціями в інфраструктуру, включаючи ринок житлової нерухомості, який фінансувався коштом величезних сум позикових коштів.

В рамках китайської системи позики девелоперам часто надаються під сильним впливом уряду, що розглядає будівництво нерухомості як джерело робочих місць та економічного зростання.

Таким чином, багато кредиторів розглядали такі компанії, як Evergrande, як такі, що мають неявну гарантію від уряду, а це означає, що, якщо компанія не зможе виплатити свої борги, уряд забезпечить виплату кредиторам.

Дефолт по боргах Evergrande може мати хвильові наслідки для економіки Китаю. Аналітики порівнюються можливий крах Evergrande із крахом інвестиційного банку Lehman Brothers у 2008 році, що мало значний вплив на майбутню фінансову кризу.