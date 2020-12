Фото обкладинки опубліковано в соцмережах видання.

На ній зображено перекреслений напис “2020” і слова “найгірший рік в історії”.

Видання назвало 2020 рік найгіршим у сучасній історії, в тому числі, через пандемію коронавірусу.

“В історії США були і гірші роки, і, звичайно, гірші роки в світовій історії. Але більшість із нас, котрі живуть сьогодні, не бачили нічого подібного до цього. Вам повинно бути понад 100 років, щоб пам’ятати про руйнування Першої світової війни і пандемію грипу 1918 року; приблизно 90 років, щоб мати уявлення про економічні нестатки, спровоковані Великою депресією, і 80 років, щоб зберегти хоч якісь спогади про Другу світову війну та її жахи. У решти з нас не було підготовки до цього: до постійних стихійних лих, що підтверджує, наскільки ми зрадили природу; до виборів, котрі оскаржуються на підставі чиєїсь фантазії; до вірусу, який, можливо, виник через кажана тільки для того, щоб перевернути життя практично всіх людей на планеті і покласти край життю приблизно 1,5 млн осіб по всьому світу”, – наголосила у статті для Time кінокритик Стефані Захарек.

“Якби 2020 рік був фільмом-антиутопією, ви б, ймовірно, вимкнули його через 20 хвилин. Цей рік не був таким же захоплюючим, як вигаданий апокаліпсис… Нашою найбільш виснажливою загрозою цього року було почуття безпорадності. Хоча серед людей загальноприйнято вірити в свою міцність, зокрема, американці вірять, що можуть перемогти будь-яку кризу”, – йдеться в статті.

Захарек нагадала, що, крім пандемії, економічної кризи, загрози голоду в багатьох країнах, масштабних лісових пожеж в Австралії та американському штаті Каліфорнія, а також інших катаклізмів, 2020 рік забрав життя значущих для США людей.

Так, померла член Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург, загинув баскетболіст Кобі Брайант, помер зірка фільму “Чорна пантера” Чедвік Боузман.

У травні від рук поліцейських загинув афроамериканець Джордж Флойд, через що по всій країні, та й в інших країнах світу спалахнули протести.

“Американці за своєю природою оптимісти. Ось чому ми подобаємося нашим союзникам, навіть якщо вони таємно знущаються над нами за нашою спиною, але нам все одно!.. Оптимізм – наша найбільш безглузда і найвеличніша риса. В Америці не завжди буває ранок. Іноді перед ним нам потрібно пережити найтемніший час”, – сказано в статті Time.

TIME’s new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC

— TIME (@TIME) December 5, 2020