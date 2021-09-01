Кетрін Вуд засновниця ARK Invest — фірмі з управління інвестиціями, що керує найбільшим фондом на біржі, придбала акції Zoom попри падіння доходів компанії.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

Компанії ARK Invest Кетрін Вуд, яку у 2020 році головний редактор Bloomberg News Метью Вінклер визнав найкращою збирачкою акцій, придбала акції Zoom щонайменше через два біржових фонди.

Так, ARK Innovation ETF придбав 157,233 акції, ARK Next Generation Internet ETF — 36,847 акції Zoom Video Communications Inc.

Акції Zoom виросли в середу на 2,8%. Вчора спостерігалося падіння приблизно на 17% — найбільш різке за 9 листопада 2020 року.

Розпродаж акцій відбувся після того, як Zoom опублікував результати за другий квартал. Компанія незначно перевершила очікування. Уповільнення зростання компанії, що відбувається на тлі було очікуваним