Білоруський виконавець Сергій Пархоменко, більш відомий як Серьога, під час республіканського свята "Купаллє" підійшов президента Білорусі Олександра Лукашенка, який сидів у залі, і потиснув йому руку.

Про це повідомляє інформаційне агентство БелТА.

Серьога зі сцени оголосив, що у залі сидить людина, яка за чутками має “найміцніше рукостискання в Центральній Європі”.

Після співак спустився до глядачів, де вже його чекав усміхнений Олександр Лукашенко. Серьога підійшов і потиснув йому руку, а згодом сказав, що у Лукашенка найсильніше рукостискання “не тільки в Центральній, а й у Східній і Західній також (Європі, – ред.)”

Серьога і Лукашенко перекинулися кількома словами, а потім розійшлися.