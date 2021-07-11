Про це повідомляє інформаційне агентство БелТА.
Серьога зі сцени оголосив, що у залі сидить людина, яка за чутками має “найміцніше рукостискання в Центральній Європі”.
Після співак спустився до глядачів, де вже його чекав усміхнений Олександр Лукашенко. Серьога підійшов і потиснув йому руку, а згодом сказав, що у Лукашенка найсильніше рукостискання “не тільки в Центральній, а й у Східній і Західній також (Європі, – ред.)”
Серьога і Лукашенко перекинулися кількома словами, а потім розійшлися.
- Раніше повідомлялося, що американський адвокат Юрась Зянковіч поїхав до Москви для зустрічі з другом, але опинився у білоруській в’язниці. Як все було.
- Верховний суд Білорусі сьогодні, 6 липня, засудив опозиціонера, колишнього кандидата в президенти країни Віктора Бабарика до 14 років позбавлення волі.