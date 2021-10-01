Як отримати максимум вражень від подорожі, якщо ви вже побували в десятках готелів і думаєте, що вас здивувати неможливо? Просто обирайте дивні, на перший погляд, готелі, аби зробити відпочинок незабутнім.

Разом з сервісом Ваубу ми зібрали ТОП оригінальних і дивовижних закладів.

В’єтнамська Аліса у Дивокраї

Готель Crazy House – ідеальне місце для мандрівників, які мріяли потрапити в будиночок казкової Аліси. У категорію найцікавіших готелів світу його включили за оригінальність інтер’єру і казкову атмосферу. Як вам ідея переночувати в кімнаті з ведмедем або під наглядом величезного орла?

На території готелю працює музей, тому вільні номери завжди відкриті, щоб гості оцінили масштаб фантазії архітектора.

Палац Снігової королеви у Швеції

Втомилися від екзотики та хочете освіжитися? Можете обрати, наприклад Крижаний готель, що повністю складається зі скульптурних крижаних блоків, а головним будматеріалом є винятково чиста замерзла вода з річки Турне-Ельвія.

Із закінченням теплих днів готель щорічно відбудовують заново, тому дизайн номерів постійно змінюється. Icehotel розташований у шведському селищі Юккас’ярві та приймає гостей з грудня по квітень.

У топ самих незвичайних готелів його включають навіть теплолюбні мандрівники — щоб перебування всередині крижаної брили було комфортним, гості отримують спальники та теплий одяг.

Німецька фантазія Жюля Верна

Приватний готель “Плавучий острів” знаходиться в столиці Німеччини, її обов’язково потрібно відвідати любителям гострих відчуттів. Кожен із тридцяти номерів абсолютно оригінальний і неповторний:

“Upside Down” — спробуйте пожити догори ногами;

“Mirror Room” — оброблені дзеркалом стіни та підлога створюють враження, що ви перебуваєте в величезному калейдоскопі;

“Freedom” — кімната стилізована під тюремну камеру з отвором в стіні;

“Gruft” — “приміряйте” труну і гарненько в ній виспіться;

“Flying Bed” — апартаменти з ліжком, що здіймається над підлогою.

Крім втамування голоду, ресторан при готелі пропонує гостям і яскраві емоції — його екстравагантний інтер’єр ви запам’ятаєте надовго. Ціни в найдивніших готелях лояльні, тому ви можете скуштувати оригінальні страви, не витрачаючи значну частину коштів.

Це лише мала частина закладів, які визнані найцікавішими готелями світу. Обирайте відпочинок до душі з сервісом Ваубу і домовляйтеся про знижки на проживання безпосередньо.