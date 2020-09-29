Найпопулярніше опозиційне видання Білорусі TUT.by позбавили статусу ЗМІ

Міністерство інформації Білорусі позбавило онлайнове видання TUT.by статусу ЗМІ на три місяці — з 1 жовтня до 30 грудня 2020 року.

Про це повідомляється на сайті відомства.

“У період з 7 серпня 2020 р. по 15 вересня 2020 р. ТОВ “ТУТ БАЙ МЕДІА” було винесено чотири письмових попередження у зв’язку з порушенням при випуску мережевого видання “tut.by” статей 4 і 49 Закону про ЗМІ. Дані заходи реагування приймалися Міністерством за зверненнями державних органів, що виявили в межах компетенції інформацію, поширення якої заборонено. Після детального аналізу публікацій письмові попередження виносилися в суворій відповідності до законодавства. В судовому порядку вони оскаржені не були”, – йдеться у повідомленні.

Редакція TUT.by опублікувала матеріал, в якому пояснила читачам, що означає позбавлення статусу ЗМІ і як тепер видання буде працювати.

“Статус ЗМІ дає деякі переваги, зокрема можливість на законних підставах бути присутнім в порядку, визначеному законодавством Республіки Білорусь, в районах збройних конфліктів або надзвичайних ситуацій, на масових заходах, в місцях інших суспільно важливих подій і передавати звідти інформацію”, – повідомили в TUT.by.

Також там зазначили, що видання було зареєстровано як ЗМІ лише у січні 2019 року, до цього — з моменту заснування у 2000 році — портал працював без статусу ЗМІ.

Видання запевнило читачів, що буде працювати у звичному режимі, але тепер як інтернет-ресурс без статусу ЗМІ.

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська прокоментувала цю подію у своєму Telegram-каналі й заявила, що режим позбавляє білорусів права на правду.

“Сьогодні режим задокументував, що позбавляє білорусів права на правду. Тривалий час ми вважали, що зазіхнути на роботу TUT.by не зважиться ніхто – але другий місяць ми бачимо, як колишня система руйнує все навколо, намагаючись продовжити своє існування”, – написала вона.

TUT.by – одне з головних опозиційних ЗМІ Білорусі. Видання активно висвітлює масові акції протесту, що тривають з 9 серпня.

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