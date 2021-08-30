Про це повідомляє CNN.

Швидкість вітру досягає 240 км на годину. Влада Луїзіани заявила, що “Іда” найпотужніший ураган за останні більш ніж 150 років і він стане серйозним випробуванням для дамб та інфраструктури регіону.

Зазначається, що 16 років тому ураган “Катріна”, який заподіяв великі руйнування, мав 3-ю категорію і був слабшим.

Відключення електропостачання, пов’язане з ураганом “Іда”, торкнулося понад мільйона жителів країни, повідомляє poweroutage.us.

За даними на 22:00 29 серпня, в штаті Луїзіана проблеми з подачею електроенергії відчували 980 тис. споживачів. У сусідньому штаті Міссісіпі без світла залишилися близько 29 тис. чоловік. А Новий Орлеан, звідки евакуювалися тисячі жителів, повністю знеструмлений. Зараз для Нового Орлеану і його округів діє попередження про раптові повені.

У результаті стихії загинула як мінімум одна людина в місті Прерівіль.

  • Шанхай постраждав від потужного тайфуну “Ін-фа”. Він затопив вулиці та вирвав близько тисячі дерев.