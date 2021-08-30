Про це повідомляє CNN.

Швидкість вітру досягає 240 км на годину. Влада Луїзіани заявила, що “Іда” найпотужніший ураган за останні більш ніж 150 років і він стане серйозним випробуванням для дамб та інфраструктури регіону.

Зазначається, що 16 років тому ураган “Катріна”, який заподіяв великі руйнування, мав 3-ю категорію і був слабшим.

Powerful winds from Hurricane Ida ripped off part of the roof of Lady of the Sea General Hospital in Cut Off, Louisiana. No injuries reported despite the significant damage. LIVE UPDATES: https://t.co/a2l9IHKuYJ pic.twitter.com/BbY4d55jMw — ABC News (@ABC) August 29, 2021

Відключення електропостачання, пов’язане з ураганом “Іда”, торкнулося понад мільйона жителів країни, повідомляє poweroutage.us.

Footage taken from a backyard in Houma, Louisiana, shows raging winds and rain from Hurricane Ida. pic.twitter.com/B8F7MwJRLA — USA TODAY (@USATODAY) August 30, 2021

За даними на 22:00 29 серпня, в штаті Луїзіана проблеми з подачею електроенергії відчували 980 тис. споживачів. У сусідньому штаті Міссісіпі без світла залишилися близько 29 тис. чоловік. А Новий Орлеан, звідки евакуювалися тисячі жителів, повністю знеструмлений. Зараз для Нового Орлеану і його округів діє попередження про раптові повені.

У результаті стихії загинула як мінімум одна людина в місті Прерівіль.