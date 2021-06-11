Трансляція презентації, яку проводив гендиректор компанії Ілон Маск, відбувалася на YouTube-каналі Tesla.

Компанія позиціює новинку як “найшвидший серійний автомобіль з будь-коли створених” і обіцяє, що Plaid розганятиметься до 100 км/год за менш як 2 секунди.

“Ми повинні показати, що електромобіль — найкраща машина. Має бути зрозумілим, що автомобілі, які працюють на екологічно чистій енергії, можуть бути найшвидшими автомобілями, найбезпечнішими автомобілями, можуть бути найкрутішими автомобілями”, — заявив на презентації Ілон Маск.

На одному заряді Plaid має проїжджати понад 620 кілометрів. Вартість оновленої Model S — 130 тисяч доларів. Менш потужну версію модернізованого седану із запасом ходу 663 км можна придбати за 80 тисяч доларів, постачі розпочнуться цьогоріч пізніше.

Нова Model S “Plaid” — перша докорінна зміна седану від Tesla з моменту його випуску у 2012 році. Зовні електрокар майже не зазнав змін, на відміну від інтер’єру.

У Model S тепер є горизонтальний сенсорний екран, як у Model 3 і Model Y, але більшого розміру (17 дюймовів) та з меншими панелями. На екранах можна запускати відео зі швидкістю 60 кадрів в секунду. І це на додаток до всіх інших сервісів, які дозволяє Tesla (Netflix, Spotify тощо).

“Насправді, це схоже на домашній кінотеатр”, — сказав Маск.

На відміну від Model 3 і Model Y, за кермом міститься цифрова приладова панель. Є й інші поліпшення, такі як збільшене місце для пасажирів ззаду, бездротові зарядні пристрої для телефонів на сидіннях тощо.