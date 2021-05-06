118-річна Кане Танака, жителька Японії, відмовилася брати участь в передачі олімпійського вогню під час Олімпіади. Вона пояснила це ризиками, пов'язаними з розповсюдженням коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

На початку березня стало відомо про участь Танака. Однак тепер жінка відмовилась, посилаючись на поширення коронавірусу в її будинку для людей похилого віку.

Вона мала пройти кілька кроків з олімпійським вогнем в руках 11 травня в місті Фукуоке (південь Японії).

Минулого місяця в Японії різко збільшилася кількість заражень коронавірусом. У зв’язку з цим, влада оголосила режим надзвичайної ситуації в великих містах (Осаку та Токіо).

Через аналогічну причину від естафети передачі Олімпійського вогню відмовилося кілька місцевих зірок.

В березні 2019 року Танаку визнали найстаршою людиною з нині живучих на планеті. Її ім’я вписали до книги Рекордів Гіннеса.

Олімпійські ігри в Токіо, які були перенесені на рік через пандемію, мають пройти з 23 липня по 8 серпня 2021 року.