Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель пояснила своє фото зі стрічкою пропагандистського каналу Russia Today, яке спливло в соцмережах рік тому.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

Так, у жовтні 2019 року журналіст Андрій Дзиндзя на своїй сторінці в Facebook опублікував фото, на якому Мендель позує зі стрічкою каналу Russia Today.

Він уточнив, що цей знімок був зроблений 28 жовтня 2016 року.

Тоді прессекретарка президента ніяк не відреагувала на скандал в Мережі, який розгорівся через це фото. Зараз же Мендель підтвердила, що це не фотошоп і пояснила, чому вона надягала стрічку пропагандистського каналу.

“Кілька років тому на Halloween-вечірці з журналістами з міжнародних видань я перевдяглася в найстрашніший тоді медіа-образ – працівниці Russia Today. Образ настільки лякав, що його навіть ретвітили іноземці”, – пояснила вона.

Мендель також зазначила, що цьогоріч найстрашнішим образом Геловіну має бути образ судді Конституційного суду.

Нагадаємо, що напередодні 27 жовтня Велика палата Конституційного суду своїм рішенням суд скасувала відповідальність за неправдиве декларування та обмежила повноваження Нацагентства з питань запобігання корупції. Розгляд справи відбувся за ініціативи 47 народних депутатів, переважно представників політсил “За майбутнє” та “Опозиційна платформа — За життя”.

Зазначимо, кілька років тому в Мережі розгорівся скандал через те, що син п’ятого президента України Петра Порошенка Михайло сфотографувався в толстовці з написом “Russia”.