Гора Мармолада, яка є найвідомішим льодовиком Італії, може зникнути вже через 15 років.

Про це повідомляє Lonely Planet, посилаючись на інформацію вчених з Падуанського університету.

Зазначається, що гора Мармолада висотою 3342 метра є найбільшим льодовиком Доломітових Альп. Завдяки великій висоті, це один з небагатьох льодовиків живописного італійського гірського хребта, який дозволяє кататися на лижах в будь-який час року, навіть влітку.

“Льодовик за останні 70 років втратив більше 80 % свого об’єму, зменшившись з 95 мільйонів кубічних метрів в 1954 році до 14 мільйонів сьогодні. Його зникнення наближається все ближче. Можливо, йому залишилося жити не більше 15 років”, – зазначив професор геоморфології в Падуанському університеті Альдіно Бондесан.

Результати цього дослідження перегукуються з результатами інших робіт, що показують, що зміна клімату викликає танення льодовиків по всьому світу, що, за словами вчених, може підняти рівень моря, викликати повені і скоротити запаси води під час посухи.

За даними Європейського агентства з навколишнього середовища, з 1900 року кількість льодовиків в Альпах скоротилася приблизно наполовину. Інше дослідження попередило, що дві третини льоду в альпійських льодовиках розтануть до кінця століття, якщо викиди вуглецю продовжать рости.