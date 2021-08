Про це повідомляють на сторінці хмарочоса у Twitter.

“Сьогодні вночі Бурдж Халіфа святкує День Незалежності України та бажає її народу процвітання й миру”, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що Бурдж Халіфа є найвищим хмарочосом у світі. Він має 162 поверхи і заввишки 828 метрів.

الليلة نشارك أصدقائنا في جمهورية أوكرانيا احتفالاتهم بمناسبة يوم استقلالهم في #برج_خليفة! متمنين لهم المزيد من التقدّم والرخاء

Tonight #BurjKhalifa celebrates Ukraine’s Independence Day and wishes its people prosperity and peace. pic.twitter.com/ix6UvLXsUZ

