Про це повідомляють на сторінці хмарочоса у Twitter.

“Сьогодні вночі Бурдж Халіфа святкує День Незалежності України та бажає її народу процвітання й миру”, – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що Бурдж Халіфа є найвищим хмарочосом у світі. Він має 162 поверхи і заввишки 828 метрів.