98,3% померлих від COVID-19 віком старше 60 років — невакциновані, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не мають повного курсу щеплень.

Про це свідчать дані Єдиної системи охорони здоров’я з 26 червня по 26 вересня 2021 року, повідомляють у МОЗ України.

“На сьогодні лише 20% українців у віці 60+ вакциновані проти COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих — 16,6%. Доступ до вакцини вже є в найбільш віддалених куточках України, а мобільна бригада може приїхати до тих, хто не може самостійно пересуватись”, — зазначив Ігор Кузін, заступник міністра — головний державний санітарний лікар України.

Станом на 28 вересня, 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні — люди віком від 60 років.

Люди похилого віку бояться вакцинуватися через свої супутні хвороби, проте саме такі люди з хронічними захворюваннями (бронхіальна астма, діабет, гіпертонія, онкологічні захворювання тощо) повинні зробити щеплення якнайшвидше.

Варто нагадати, що Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендує вакцинуватися навіть тим, хто вже перехворів на коронавірус.