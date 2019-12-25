Про це повідомили в прес-центрі ООС.

Противник обстріляв позиції українських підрозділів з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Один обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник здійснив по захисникам населеного пункту Березове, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.

Вісім обстрілів позицій українських захисників зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:

чотири рази неподалік Новолуганського – з 82 мм міномету – 9 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

поруч з Кримським – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

в районі населеного пункту Світлодарськ – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Шумів – з гранатометів різних систем;

біля Троїцького – з великокаліберних кулеметів.

“Вчора, 24 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення”, – повідомили в прес-центрі.

З початку цієї доби, 25 грудня, російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. Зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Кримське.

У результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець отримав поранення.