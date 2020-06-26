Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, у неділю, 28 червня, в Україні відзначатимуть державне свято — День Конституції. У зв’язку з цим на українців чекає 3 вихідних поспіль — з 27 по 29 число.

Подовжені вихідні громадяни масово вирішили провести в Одесі. Так на трасі Київ — Одеса утворилися багатокілометрові затори. Користувачі соцмереж весь день ділилися відповідними фото і відео.