Про це повідомляють #Букви.
Як відомо, у неділю, 28 червня, в Україні відзначатимуть державне свято — День Конституції. У зв’язку з цим на українців чекає 3 вихідних поспіль — з 27 по 29 число.
Подовжені вихідні громадяни масово вирішили провести в Одесі. Так на трасі Київ — Одеса утворилися багатокілометрові затори. Користувачі соцмереж весь день ділилися відповідними фото і відео.
“Траса Київ — Одеса. Треба на вихідні поїхати на море… Подумала вся країна”, — написала користувачка Facebook Ірина Ліщинська.
“Одеські робітники вирішили не дати Одесі заробити на вихідних”, — зазначив користувач Андрій Пигулевский, показавши обстановку на трасі на відео.
Знімкам ділилися і в Viber-чаті “Допомога на дорогах Одеси”:
На фотографіях з дрона видно масштаб заторів:
- Зазначимо, станом на 26 червня в Одеській області зафіксовано 1529 випадків COVID — 19. 637 пацієнтів одужали.
- 21 червня в Одесі прийняли рішення знову посилити карантинні обмеження через поширення епідемії коронавірусу.
- Також один з одеських пляжів наразі закритий через витоки палива із затонулого в минуло році танкера.
- Раніше #Букви розповідали, як безпечно відпочивати влітку, коли довкола масово ігнорують карантин.