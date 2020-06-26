Про це повідомляють #Букви.

Як відомо, у неділю, 28 червня, в Україні відзначатимуть державне свято — День Конституції. У зв’язку з цим на українців чекає 3 вихідних поспіль — з 27 по 29 число.

Подовжені вихідні громадяни масово вирішили провести в Одесі. Так на трасі Київ — Одеса утворилися багатокілометрові затори. Користувачі соцмереж весь день ділилися відповідними фото і відео.

“Траса Київ — Одеса. Треба на вихідні поїхати на море… Подумала вся країна”, — написала користувачка Facebook Ірина Ліщинська.

Фото: Ірина Ліщинська. / Facebook

“Одеські робітники вирішили не дати Одесі заробити на вихідних”, — зазначив користувач Андрій Пигулевский, показавши обстановку на трасі на відео.

Знімкам ділилися і в Viber-чаті “Допомога на дорогах Одеси”:

Фото: Viber-чат “Допомога на дорогах Одеси” / УСІ

Фото: Viber-чат “Допомога на дорогах Одеси” / УСІ

На фотографіях з дрона видно масштаб заторів:

Фото: Alexander Dolovov