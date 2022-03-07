Наказ бомбити з літака мирні квартали та житлові будинки Харкова надав російський генерал Олег Маковецький. Виявилося, що чоловік сам родом із Чугуєва Харківської області.

Про це повідомила Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

Обстріли спричинили повну або часткову руйнацію багатоповерхових житлових будинків, адмінбудівель, медустанов. Знайдені документи, мапи та плани свідчать, що окупанти свідомо здійснювали бомбардування міста. Одним із планів Кремля було залякати людей та викликати панічні настрої, щоб українці здали міста.

Генерал-майор із РФ народився у 1966 році в Чугуєві Харківської області. Тепер на нього чекатиме міжнародне правосуддя.

“Генерал РФ, який дав злочинні накази бомбити Харків, народився у Чугуєві (це Харківська область). Працюємо. Гаага”, – написала Венедиктова.

Рішення про військові злочини спричинило обстріли та повітряні бомбардування житлових кварталів, цивільних об’єктів Харкова та сільських населених пунктів області. Згоріло багато житлових будинків.