Про це повідомила Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
Обстріли спричинили повну або часткову руйнацію багатоповерхових житлових будинків, адмінбудівель, медустанов. Знайдені документи, мапи та плани свідчать, що окупанти свідомо здійснювали бомбардування міста. Одним із планів Кремля було залякати людей та викликати панічні настрої, щоб українці здали міста.
Генерал-майор із РФ народився у 1966 році в Чугуєві Харківської області. Тепер на нього чекатиме міжнародне правосуддя.
“Генерал РФ, який дав злочинні накази бомбити Харків, народився у Чугуєві (це Харківська область). Працюємо. Гаага”, – написала Венедиктова.
Рішення про військові злочини спричинило обстріли та повітряні бомбардування житлових кварталів, цивільних об’єктів Харкова та сільських населених пунктів області. Згоріло багато житлових будинків.
- Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов виступив з відеозверненням, у якому вкотре говорив про обстріли міста.
- Ворог продовжує обстріли житлових масивів у Харкові. Також місто раніше обстріляли з систем залпового вогню Бм-21 “Град”.
- Російський агресор продовжує вчиняти військові злочини. Окупанти обстріляли ядерну установку “Джерело нейтронів” Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний інститут” (ННЦ ХФТІ).
- У Харкові знищили черговий бойовий літак окупантів. Сили протиповітряної оборони збили штурмовик Су-25.
- Повітряні сили ЗС України зібрали докази військових злочинів, які вчинили російські окупанти під час бомбардування Харкова, та передадуть їх у міжнародний суд в Гаазі.
- Стартували публічні слухання у справі “Україна проти Росії”. Міжнародний суд Організації Об’єднаних Націй проведе їх 7 і 8 березня в Гаазі.