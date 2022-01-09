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«Наказ стріляти на ураження мають скасувати» – держсекретар США про ситуацію у Казахстані

Вашингтон вимагає пояснень від влади Казахстану щодо необхідності залучення військ ОДКБ для придушення заворушень внутрішнього характеру.

Понеділок, 10 січня 2022, 00:47
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Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю програмі “Цього тижня” на американському телеканалі АВС.

Він зазначив, що США буде вимагати від Казахстану роз’яснень про те, чому для придушення заворушень внутрішнього характеру їм знадобилося залучати ОДКБ, у якій основну роль відіграє Російська Федерація.

Окрім цього, Ентоні Блінкен засудив наказ президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва стріляти на ураження без попередження по мітингувальниках.

“Наказ стріляти на ураження, так, як він діє, є неправильним і має бути скасований”, – заявив держсекретар.

Довідка. Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) – військовий блок, створений Росією у 1992 році на противагу НАТО. Окрім РФ, до нього входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Раніше до організації входили також Азербайджан, Грузія й Узбекистан.
Основні сили організації – близько 30 000 осіб у різних військових угрупованнях, включно й оперативних. Члени ОДКБ не раз висловлювалися проти НАТО, розглядаючи Альянс як загрозу. Окрім того, виходячи з публічних заяв представників організації, ОДКБ вважає країни, що межують із країнами-членами ОДКБ, “зоною відповідальності ОДКБ”.

Теги: Ентоні Блінкен, наказ Токаєва, протести у Казахстані, США, Токаєв, Казахстан

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