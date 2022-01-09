«Наказ стріляти на ураження мають скасувати» – держсекретар США про ситуацію у Казахстані

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю програмі “Цього тижня” на американському телеканалі АВС.
Він зазначив, що США буде вимагати від Казахстану роз’яснень про те, чому для придушення заворушень внутрішнього характеру їм знадобилося залучати ОДКБ, у якій основну роль відіграє Російська Федерація.
Окрім цього, Ентоні Блінкен засудив наказ президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва стріляти на ураження без попередження по мітингувальниках.
“Наказ стріляти на ураження, так, як він діє, є неправильним і має бути скасований”, – заявив держсекретар.
Довідка. Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ) – військовий блок, створений Росією у 1992 році на противагу НАТО. Окрім РФ, до нього входять Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан. Раніше до організації входили також Азербайджан, Грузія й Узбекистан.
Основні сили організації – близько 30 000 осіб у різних військових угрупованнях, включно й оперативних. Члени ОДКБ не раз висловлювалися проти НАТО, розглядаючи Альянс як загрозу. Окрім того, виходячи з публічних заяв представників організації, ОДКБ вважає країни, що межують із країнами-членами ОДКБ, “зоною відповідальності ОДКБ”.
- Нагадаємо, військам дали пряму вказівку стріляти по мітингувальниках. Тоді Токаєв заявив, що віддав наказ відкривати вогонь на ураження без попередження, оскільки їм “довелося мати справу з озброєними та підготовленими бандитами, як місцевими, так іноземними”.
- Раніше у місті Талдикорган протестувальники знесли встановлений там пам’ятник експрезиденту Нурсултану Назарбаєву.
- 5 січня президент Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про запровадження надзвичайного стану в Мангістауській області та місті Алмати з 00:30 5 січня до 00:00 19 січня 2022 року.
- Пізніше президент Казахстану звернувся до ОДКБ по допомогу з придушенням протестів. Протестувальників він назвав “бандитами” та “терористами”, котрі пройшли “серйозну підготовку за кордоном”, а ситуацію у Казахстані – “зовнішньою загрозою”.
- У відповідь на звернення Токаєва, у Раді Організації Договору з колективної безпеки (ОДКБ) погодились надіслати до Казахстану російські війська та війська партнерів Кремля для придушення протестних виступів.
- Повідомляється про те, що у Казахстані за період протестів правоохоронці затримали 5,8 тисячі осіб. Серед них – багато іноземців.
- Про перебіг подій у Казахстані читайте тут