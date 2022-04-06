Староста села Текуча на Уманщині Олександр Гершун сповістив, що російський генерал-майор, котрий має українське коріння, надавав накази про обстріли Бучі, Ірпеня, де перебували його родичі.

Про це повідомляє Управління служби безпеки України у Facebook.

Він зазначив, що є родичем заступника командувача 6 ленінградської армії ВПС і ППО Західного військового округу.

“Ще нещодавно ця істота відвідувала свою батьківщину, де в нього залишилося багато родичів у таких населених пунктах, як Ірпінь, Київ, Голованівськ, накази про бомбардування яких він, напевно, давав особисто. Навіть під час обстрілів у Бучанському районі знаходилися його рідні та близькі. Я не знаю, чи має право на життя дана особа”, — наголосив Гершун.

Відеозвернення родича російського генерала стає черговим підтвердженням фізичного знищення російськими військовими мирного населення.

У відомстві зауважили, що на Уманщині генерала точно не чекають його рідні, та не розуміють, як він взагалі може жити після таких злочинів.