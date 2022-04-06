Про це повідомляє Управління служби безпеки України у Facebook.
Він зазначив, що є родичем заступника командувача 6 ленінградської армії ВПС і ППО Західного військового округу.
“Ще нещодавно ця істота відвідувала свою батьківщину, де в нього залишилося багато родичів у таких населених пунктах, як Ірпінь, Київ, Голованівськ, накази про бомбардування яких він, напевно, давав особисто. Навіть під час обстрілів у Бучанському районі знаходилися його рідні та близькі. Я не знаю, чи має право на життя дана особа”, — наголосив Гершун.
Відеозвернення родича російського генерала стає черговим підтвердженням фізичного знищення російськими військовими мирного населення.
У відомстві зауважили, що на Уманщині генерала точно не чекають його рідні, та не розуміють, як він взагалі може жити після таких злочинів.
“На кожного загарбника обов’язково чекатиме покарання!”, – йдеться у повідомленні.
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