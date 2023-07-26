У зверненні йде мова про тактичну медицину, відсутність контролю та структурування з боку держави, що призводить до втрат яких можна було б запобігти.

«Чому ми написали це звернення? Бо це про збереження життів. Десятків тисяч життів українських захисників, які кожного дня отримують поранення. І різниця між довгим життям та загибеллю – це якісний турнікет в руці, це відпрацьовані на тренуваннях рефлекси, це фаховий бойовий медик з професійним наплічником поруч, це евакуаційний транспорт, який може швидко вивести на стабілізаційний пункт.

На жаль тактична медицина, надання першої допомоги в бойових умовах – це та сфера, в якій держава не зробила майже нічого за 9 років.» – написав на своїй сторінці в фейсбуці активіст Юрій.

https://www.facebook.com/yuri.zhiraff

«Вісім проблем тактичної медицини в Силах оборони. Звернення волонтерського руху до воєнного керівництва» – так починається текст. Далі описуються проблеми та варіанти їх вирішення. Наприклад, часто в соціальних мережах можна зустріти огляди неякісних турнікетів, зокрема цим постійно займається медик тактичної медицини Ярослав Вус.

https://www.facebook.com/yaroslav.vus

Волонтери ж пропонують встановити контроль якості.

«Розробити ефективний механізм моніторингу отримання тактичної медицини як матеріально-технічної допомоги від іноземних партнерів або українських організацій, ініціатив. Забезпечити фільтрування таких засобів, сортування до передачі їх на підрозділи для унеможливлення потрапляння неякісних засобів в Сили Оборони.» зазначено у звернені.

Активісти адресували звернення безпосередньо

Міністру оборони Резнікову Олексію, Міністру внутрішніх справ Україні Ігорю Клименко, Генералу Валерію Залужному, Головнокомандувачу Збройних Сил України та Начальнику Генерального штабу ЗСУ Генерал-лейтенанту Шапталі Сергію Олександровичу.

«Це зона, де купка кабінетних чиновників роками сфокусована лише на тому, як втримати свої посади та зняти з себе відповідальність, поки тисячі бойових медиків працюють кожну добу під обстрілами, а потім мають заповнювати 30+ журналів та звітів.

Заперечення існування проблем з боку Міноборони, МВС, Генштабу веде до того, що вони не вирішуються.» – обурюється Юрій.

Звернення підписали 16 волонтерів та медиків, серед яких Ганна Гвоздяр, директорка БО “Благодійний фонд Сергія Притули”, Яна Зінкевич, засновниця ГО “Госпітальєри”, Дана Ярова, засновниця ГО “Мрія дітей України” та інші.

Повний текст звернення тут:

https://www.pravda.com.ua/columns/2023/07/26/7412922/