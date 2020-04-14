Державна податкова служба нарахувала в Україні близько 1800 мільйонерів.

Про це повідомили в прес-службі відомства.

За інформацією ДПС, станом на квітень 2020 року доходи понад 1 млн грн задекларували майже 1800 громадян. Більшість мільйонерів — 702 людини — проживають в Києві.

У Харківській області доходи понад 1 млн задекларували 143 осіб, у Дніпропетровській — 129 осіб, а Київській — 103.

Загальна сума податків, які мільйонери мають заплатити до держбюджету, становить близько 235 млн гривень.

Найбільшу суму податків — майже 25 млн — має Державна податкова служба нарахувала в Україні близько 1800 мільйонерів.заплатити підприємець з Львівської області.

“Найбільшу суму до сплати в бюджет у розмірі 24,9 млн грн (21,4 млн грн ПДФО та 3,5 млн грн військового збору) визначено мешканцем Львівської області від отримання іноземних доходів”, — зазначили в податковій службі.