Про це повідомили в прес-службі відомства.
За інформацією ДПС, станом на квітень 2020 року доходи понад 1 млн грн задекларували майже 1800 громадян. Більшість мільйонерів — 702 людини — проживають в Києві.
У Харківській області доходи понад 1 млн задекларували 143 осіб, у Дніпропетровській — 129 осіб, а Київській — 103.
Загальна сума податків, які мільйонери мають заплатити до держбюджету, становить близько 235 млн гривень.
Найбільшу суму податків — майже 25 млн — має Державна податкова служба нарахувала в Україні близько 1800 мільйонерів.заплатити підприємець з Львівської області.
“Найбільшу суму до сплати в бюджет у розмірі 24,9 млн грн (21,4 млн грн ПДФО та 3,5 млн грн військового збору) визначено мешканцем Львівської області від отримання іноземних доходів”, — зазначили в податковій службі.
- Раніше повідомлялося, що до щорічного рейтингу мільярдерів від Forbes потрапили 6 українців. Рінат Ахметов за рік втратив $3,6 млрд.