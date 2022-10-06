П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" під час дискусії на Конференції Консервативної партії Великої Британії у Бірмінгемі заявив, що своєю агресією Росія зруйнувала повоєнний механізм світової безпеки, а Рада Безпеки ООН виявилась нездатною стримати РФ.

Цитує політика пресслужба “Європейської Солідарності”.

Петро Порошенко заявив, що Рада безпеки ООН продемонструвала повну неспроможність адекватно відреагувати на виклики сучасного світу, і особливо це стало помітно під час вторгнення РФ до України. Він наголосив на необхідності запровадження ефективного механізму безпеки:

“Росія зруйнувала механізм, заснований на Раді Безпеки ООН. І війна в Україні – лише доказ того, що цього вже немає. Нам не потрібна така Рада Безпеки ООН, забудьте про це. Ми повинні об’єднатися, щоб змінити ООН. Можливо, вивчити досвід Ліги Націй 1939 року, коли Радянський Союз був виключений після агресії проти Фінляндії. Але нам потрібен ефективний глобальний механізм безпеки”.

Порошенко нагадав, що Міжнародний суд, який розглядає воєнні злочини РФ в Україні, також є структурою Об’єднаних націй. Політик наполягає на потребі реформувати ООН і вивести звідти Росію.

“Нам потрібно реформувати ООН, нам потрібно створити нові правила для Ради Безпеки, і нам потрібно вивести Росію з ООН”, – заявив п’ятий президент.

Петро Порошенко наголосив, що для перемоги Україні потрібна підтримка всього світу, єдність і солідарність з нашою державою.