Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко в етері американського телеканалу MSNBC закликав союзників до посилення допомоги Україні. Зокрема він наголосив, що Україні вкрай необхідні боєприпаси, засоби радіоелектронної боротьби та ППО.

Цитує політика пресслужба “Європейської Солідарності“.

Петро Порошенко наголосив, що Україні треба щось, що “змінить правила гри” до посилення російського наступу. Політик подякував так званій “танковій коаліції” за постачання Україні життєво важливого озброєння.

Однак, Україна зараз має дефіцит боєприпасів, систем радіоелектронної боротьби та ППО:

“Нам потрібні як повітря боєприпаси, нам потрібні системи радіоелектронної боротьби, нам потрібна ППО. І, зрештою, це все менш ефективно, якщо у нас немає реактивних винищувачів”.

Політик наголосив, що необхідно зупинити російське домінування в українському повітрі. Він задоволений початком навчання військових ЗСУ у Великій Британії та “тримає кулаки”, щоб Україна зуміла отримати F16.

“Якщо у нас буде більше зброї, це буде найкоротший шлях до миру”, – переконаний Порошенко.

Однак він також наголосив, що необхідно пам’ятати про санкції:

“Ми повинні скоротити російський експорт з 600 мільярдів доларів на рік до 300. Ми повинні зупинити грошовий потік Путіна для фінансування війни, для фінансування вбивства українців”.