Після гучного скандалу Osocor Residence та співачка Світлана Лобода вирішили скасувати благодійний концерт для збору коштів на відновлення ЛОР-відділення дитячої лікарні "Охмадит".

Джерело: Osocor Residence в Instagram.

“Osocor Residence та Лобода прийняли спільне рішення скасувати благодійний концерт 25/08. Нам прикро, що благодійна мета проведення виступу сприйнялася як відбілення репутації артиста. Проте ми розуміємо, наскільки важливо зараз зберігати внутрішню єдність. Значну кількість квитків вже було придбано. Кошти за них будуть повернуті”, – йдеться у заяві.

Також у клубі додали, що працюють над пошуком інших способів та шляхів, щоб допомогти відбудувати ЛОР-відділення “Охмадиту”.

Раніше стало відомо, що Співачка Світлана Лобода планує виступити в Osocor Residence у межах благодійного заходу. Отримані кошти від аукціону повинні були спрямувати на відновлення ЛОР-відділення дитячої лікарні “Охмадит”.

Проте у мережі користувачі обурилися через те, що Лободу позвали брати участь у благодійному концерті. Зокрема через те, що вона працювала та жила у Росії після початку російсько-української війни у 2014 році. Osocor Residence закрили коментарі під дописом про приїзд Лободи, тому в Instagram коментатори публікували коментарі з обуренням під сусідніми дописами: називали співачку зрадницею та заявляли про бойкот.

Водночас репер Ярмак (Yarmak), який зараз захищає Україну в лавах ЗСУ, також засудив “благодійний вчинок” артистки, яка неодноразово потрапляла у скандали через діяльність у Росії.

“Це ганьба. З’являється відчуття дежавю 2015 року, коли нам починають просувати “какая разница”. Звісно, ми будемо реагувати на це більш впевненіше, ніж раніше. Допомогти ЛОР-відділенню можна багатьма іншими способами”, — сказав співак у відео та відмітив профайл дитячої клініки.

Своєю чергою, керівництво національної дитячої спеціалізованої лікарні МОЗ України “Охматдит” відреагувало на коментар Ярмака. Реперу відповіли, що про ініціативу розважального комплексу та одного з благодійних фондів вони не знали і не узгоджували виступ Лободи.