Служба безпеки України виклала відео допиту ще одного окупанта із РФ, який виявився бойовиком російської приватної військової компанії "Вагнер".

Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.

Черговий полонений загарбник – Пустовєтов Дмитро Валерійович, народився 8 грудня 1984 року. Є військовослужбовцем військової частини 71718 70-того мотострілецького полку, яка дислокована у місті Шалі (Чеченська республіка РФ).

За словами полоненого, військову службу проходить по контракту і є командиром розвідувального відділення.

Він розповів, що 24 лютого, виконав наказ своїх командирів і перейшов кордон України з метою дістатись до Мелітополя. Пробувши дві доби у Мелітополі загарбники продовжили свій шлях. Згідно з наказом, їм потрібно було дійти до Донецька і там зустрітись зі 150-тою дивізією. Разом з цією дивізією окупанти повинні були дійти до водосховища поблизу Херсона.

“Дорогою ми зупинились на ночівлю біля селища Чернігівка, де я отримав завдання дорозвідувати маршрут”, – розповів полонений Пустовєтов.

Проте, проводячи розвідку на БМП, окупанта взяли в полон, коли він знаходився поблизу Куйбишева (з 2021 року смт. Куйбишеве має назву Кам’янка, Запорізька область).

Полонений також розповів, що командири обіцяли їм теплу зустріч від українців та ставили завдання звільнити населення від “фашистів, які знаходяться в Україні”. Проте, додав окупант, ніяких фашистів він тут не бачив.

Також він розповів, проходив військову службу у різноманітних підрозділах, а раніше входив до ПВК “Вагнер”, з якою виконував завдання у Сирії та на Донбасі у 2014-2015 роках.