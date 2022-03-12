Про це повідомляє пресслужба СБУ у Facebook.
Черговий полонений загарбник – Пустовєтов Дмитро Валерійович, народився 8 грудня 1984 року. Є військовослужбовцем військової частини 71718 70-того мотострілецького полку, яка дислокована у місті Шалі (Чеченська республіка РФ).
За словами полоненого, військову службу проходить по контракту і є командиром розвідувального відділення.
Він розповів, що 24 лютого, виконав наказ своїх командирів і перейшов кордон України з метою дістатись до Мелітополя. Пробувши дві доби у Мелітополі загарбники продовжили свій шлях. Згідно з наказом, їм потрібно було дійти до Донецька і там зустрітись зі 150-тою дивізією. Разом з цією дивізією окупанти повинні були дійти до водосховища поблизу Херсона.
“Дорогою ми зупинились на ночівлю біля селища Чернігівка, де я отримав завдання дорозвідувати маршрут”, – розповів полонений Пустовєтов.
Проте, проводячи розвідку на БМП, окупанта взяли в полон, коли він знаходився поблизу Куйбишева (з 2021 року смт. Куйбишеве має назву Кам’янка, Запорізька область).
Полонений також розповів, що командири обіцяли їм теплу зустріч від українців та ставили завдання звільнити населення від “фашистів, які знаходяться в Україні”. Проте, додав окупант, ніяких фашистів він тут не бачив.
Також він розповів, проходив військову службу у різноманітних підрозділах, а раніше входив до ПВК “Вагнер”, з якою виконував завдання у Сирії та на Донбасі у 2014-2015 роках.
“Нам розказували, що тут все дуже погано, що населення страждає від дій місцевої влади. Можу сказати тепер, що це все неправда”.
- Нагадаємо, полонений російський пілот Максим Криштоп, який брав участь у бомбардування мирного Харкова зізнався, що знав куди саме він скидував снаряди.
- Відомо, що російські військові, котрі потрапили в полон в Україні, хочуть залишитися тут, поки в РФ діє путінський режим. Під час пресконференції у Києві військовий 2-ої мотострілецької дивізії Андрій Чеботаревський розповів: у РФ його рідним повідомили, що він загинув.
- Раніше Служба безпеки України оприлюднила чергове відео з допитом російського загарбника. Окупант на відео – у весільному костюмі, який йому дали українці, адже він так хотів здатись у полон ЗСУ, що разом зі зброєю віддав і свою військову форму.