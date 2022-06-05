Про це політик заявив в інтерв’ю європейському телеканалу Euronews.
Петро Порошенко переконаний, що нага держава стане членом Європейського Союзу – і перешкод цьому немає, оскільки ніхто європейських лідерів, з якими він спілкувався, не мав нічого проти членства України.
П’ятий президент нагадав, що Україна – це Європа, і виборює своє право бути європейцями ще з 2014 року. Він переконаний, що українці категорично не бажають повертатися до будь-яких “союзів” із Російською Федерацією.
Порошенко наголосив, що цінності Європейського Союзу та РФ відрізняються.
“Європейський Союз – це союз держав, який базується на цінностях. Росія базується на грошах, на політичній корупції. Тому політика кооперації з росією є токсичною і для держав, і для політиків, і для економічних інституцій”, – переконаний він.
А усіх, хто все ще розглядає варіант ведення справ з Путіним, Порошенко запросив відвідати Ірпінь, Гостомель, Бучу, Чернігів, Тростянець – “всі місця, де тисячі і тисячі цивільних українців були вбиті, зґвалтовані і вбиті жінки, діти”.
Доки президентом РФ є Володимир Путін – доти Європа у небезпеці. Тому від нього необхідно позбутися.
“Нам слід “депутінізувати” росію. Оскільки росія з путіним, попри той факт, що ми можемо зупинити цю війну, у будь-який момент може знов повернути загрозу для всього Європейського континенту”, – переконаний п’ятий президент.
Петро Порошенко наголосив на необхідності введення санкцій і ембарго на російські енергоносії.
“Коли російські громадяни більше не захочуть продовжувати сплачувати таку високу ціну за все це, а також надалі мати цього маніяка на посаді президента, все це надасть нам дуже потужний шанс”, – переконаний він.
- Нагадаємо, учасники щоп’ятничної онлайн-дискусії “ОПОРИ” “War Speeches” обговорили вплив санкцій на Росію та головні наративи, що поширювала країна-агресорка.
- 3 червня Європейський Союз офіційно та остаточно затвердив черговий, вже шостий пакет санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
- Раніше міністерка закордонних справ Анналена Бербок виступила за наступний крок у європейській інтеграції як реакцію на загарбницьку війну РФ проти України. Європейська комісія спільно внесе пропозицію щодо надання Україні статусу кандидата в ЄС.