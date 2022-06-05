П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, президент РФ Володимир Путін є загрозою для всього Європейського континенту, тому його необхідно зупинити.

Про це політик заявив в інтерв’ю європейському телеканалу Euronews.

Петро Порошенко переконаний, що нага держава стане членом Європейського Союзу – і перешкод цьому немає, оскільки ніхто європейських лідерів, з якими він спілкувався, не мав нічого проти членства України.

П’ятий президент нагадав, що Україна – це Європа, і виборює своє право бути європейцями ще з 2014 року. Він переконаний, що українці категорично не бажають повертатися до будь-яких “союзів” із Російською Федерацією.

Порошенко наголосив, що цінності Європейського Союзу та РФ відрізняються.

“Європейський Союз – це союз держав, який базується на цінностях. Росія базується на грошах, на політичній корупції. Тому політика кооперації з росією є токсичною і для держав, і для політиків, і для економічних інституцій”, – переконаний він.

А усіх, хто все ще розглядає варіант ведення справ з Путіним, Порошенко запросив відвідати Ірпінь, Гостомель, Бучу, Чернігів, Тростянець – “всі місця, де тисячі і тисячі цивільних українців були вбиті, зґвалтовані і вбиті жінки, діти”.

Доки президентом РФ є Володимир Путін – доти Європа у небезпеці. Тому від нього необхідно позбутися.

“Нам слід “депутінізувати” росію. Оскільки росія з путіним, попри той факт, що ми можемо зупинити цю війну, у будь-який момент може знов повернути загрозу для всього Європейського континенту”, – переконаний п’ятий президент.

Петро Порошенко наголосив на необхідності введення санкцій і ембарго на російські енергоносії.

“Коли російські громадяни більше не захочуть продовжувати сплачувати таку високу ціну за все це, а також надалі мати цього маніяка на посаді президента, все це надасть нам дуже потужний шанс”, – переконаний він.