В рамках спільної благодійної ініціативи Київстар та фонду «Повернись живим» «Нам тут жити» небайдужі українці та бізнеси об’єднались для допомоги в розмінуванні країни. Для збору вже акумульовано 87,5 мільйонів грн. Зокрема, з червня поточного року 10 мільйонів грн з зазначеної суми перерахували абоненти Київстар, підключивши благодійну Суперсилу Допомога ЗСУ.

Мета кампанії, яку ініціювали Київстар та фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» за партнерської підтримки групи 1+1 media, — зібрати 175 мільйонів гривень. Кошти будуть спрямованні на закупівлю обладнання та транспорту для саперів 146 інженерно-саперних груп ЗСУ. Сучасне спорядження має убезпечити життя захисників, які займаються розмінуванням і прискорити звільнення території України та її акваторій від небезпечного для людей спадку війни та окупацій.

«Ми вдячні за кожен донат та підтримку цієї надважливої ініціативи для країни. Наша мета забезпечити усі 146 інженерно-саперних бригад, а для цього необхідно зібрати ще 87,5 млн грн. Долучайтесь до проєкту. Це наша спільна допомога героям-саперам, які першими заходять до деокупованих міст і сіл країни», — зазначає Ганна Захараш, директорка із корпоративних комунікацій Київстар.

Допомога у розмінуванні — важлива місія для Київстар, тому національний мобільний оператор вже перерахував на збір 20 000 000 грн.

Кожний охочий може зробити індивідуальний внесок через сайт ініціативи «Нам тут жити». А абоненти Київстар можуть підключити унікальну благодійну Суперсилу Допомога ЗСУ — це спеціальна підписка, яка дозволяє робити щомісячний донат на розмінування до 50 грн, просто користуючись мобільним зв’язком. Донат автоматично списується при оплаті тарифу без додаткових платежів для абонента, поки у нього підключена Суперсила Допомога ЗСУ, яка доступна у більшості тарифів передплати Київстар.

Як взяти участь у зборі на допомогу саперам:

переконатись, що у вашому тарифі є Суперсила Допомога ЗСУ — це зручно зробити у додатку Мій Київстар;

Підключити Cуперсилу Допомога ЗСУ — це можна зробити через додаток Мій Київстар, за номером 500 або за USSD-запитом *550*11*1#;

Просто сплачуйте за свій тариф, як завжди, а Київстар перерахує до 50 грн з кожної оплати тарифу до фонду «Повернись живим».

«До нашої ініціативи вже долучилися багато громадян, підприємців, артистів. І ми дякуємо кожному, хто донатить на проєкт. — коментує керівниця інструкторського відділу Фонду «Повернись живим» Вікторія Дворецька. — Сподіваємося, до кінця року ми його реалізуємо і закриємо повну потребу підрозділів Сил підтримки ЗСУ в транспорті і найнеобхіднішому обладнанні для якісного виконання завдань і, в першу чергу, збереження життів наших саперів».

«Нам тут жити» — спільний проєкт фонду «Повернись живим» і Київстар, який стартував у травні 2023 року і триватиме до досягнення цільової суми збору у розмірі 175 мільйонів гривень.

Довідка про Київстар:

Київстар – найбільший український оператор електронних комунікацій, що станом на червень 2023 року обслуговував 24,1 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього інтернету». Компанія надає послуги з використанням широкого спектру мобільних і фіксованих технологій, у тому числі 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ та ін. Київстар допомагає абонентам, суспільству і країні долати складнощі військового часу. Від початку повномасштабної війниі компанія виділила понад 1,162 млрд грн допомоги на гуманітарні потреби ЗСУ, суспільства, абонентів. Єдиний акціонер Київстару – міжнародна Група VEON. Акції Групи знаходяться на фондових біржах NASDAQ (Нью-Йорк) та Euronext (Амстердам). Київстар 25 років працює в Україні та визнаний найбільшим платником податків на телеком-ринку, кращим роботодавцем і соціально відповідальною компанією.