Джерело: український журналіст Сергій Сидоренко у Faceboоk.

За словами Шенкмана, всі його знайомі, які виїхали з Росії через війну, стали жити краще.

Журналіст також відзначив, що, переїхавши у “чудове місце”, він здобув повагу, якої не було у Москві. При цьому опозиціонер припустив, що якби війна почалася на 15 років раніше, то його життя могло скластися “взагалі чудово”.

Фото: Сидоренко

Його слова прокоментував український журналіст Сергій Сидоренко, котрий зазначив, що за цим повідомленням можна складати колективний портрет російських лібералів.

Варто зауважити, що згодом Шенкман видалив допис.