Російський опозиційний журналіст Ян Шенкман, який з початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України виїхав до Європи, опублікував допис, у якому поділився, що після 24 лютого 2022 року його життя стало кращим.

Джерело: український журналіст Сергій Сидоренко у Faceboоk.

За словами Шенкмана, всі його знайомі, які виїхали з Росії через війну, стали жити краще.

Журналіст також відзначив, що, переїхавши у “чудове місце”, він здобув повагу, якої не було у Москві. При цьому опозиціонер припустив, що якби війна почалася на 15 років раніше, то його життя могло скластися “взагалі чудово”.

Його слова прокоментував український журналіст Сергій Сидоренко, котрий зазначив, що за цим повідомленням можна складати колективний портрет російських лібералів.

Варто зауважити, що згодом Шенкман видалив допис.