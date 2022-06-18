На тлі російсько-української війни світові загрожує дефіцит продовольства, який може спровокувати заворушення в десятках країн, які потребують експорту зерна з України та РФ.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на слова директора Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіда Бізлі.

“Ще до української кризи ми зіткнулися з безпрецедентною глобальною продовольчою кризою через COVID-19 і зростання цін на пальне. Тоді ми думали, що гірше вже бути не може, але ця війна руйнівна. Це дуже, дуже лячний час…Нам загрожує пекло на землі, якщо ми не відповімо негайно. Найкраще, що ми можемо зробити прямо зараз, — це покласти край цій чортовій війні між Росією та Україною та відкрити порти”, — сказав Бізлі.

За його словами, якщо криза не буде вирішена, це призведе до голоду, дестабілізації та масової міграції. Після економічної кризи 2007-2009 років у 48 країнах світу спалахнули заворушення, оскільки ціни на сировинні товари та інфляція зросли, а економічні фактори, які існують зараз, набагато гірші, ніж ті, які ми спостерігалися 15 років тому.

Девід Бізлі наголосив, що вже починаються заворушення в Шрі-Ланці та протести в Тунісі, Пакистані та Перу, водночас з дестабілізацією в таких місцях, як Буркіна-Фасо, Малі, Чад.

Слід зауважити, що Україна щороку вирощує достатньо продуктів, аби нагодувати 400 мільйонів людей — 42% світової соняшникової олії, 16% кукурудзи та 9% пшениці. Також ООН отримує 40% пшениці для своїх програм надзвичайної продовольчої допомоги з України.