Про це повідомляє The Guardian з посиланням на слова директора Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіда Бізлі.
“Ще до української кризи ми зіткнулися з безпрецедентною глобальною продовольчою кризою через COVID-19 і зростання цін на пальне. Тоді ми думали, що гірше вже бути не може, але ця війна руйнівна. Це дуже, дуже лячний час…Нам загрожує пекло на землі, якщо ми не відповімо негайно. Найкраще, що ми можемо зробити прямо зараз, — це покласти край цій чортовій війні між Росією та Україною та відкрити порти”, — сказав Бізлі.
За його словами, якщо криза не буде вирішена, це призведе до голоду, дестабілізації та масової міграції. Після економічної кризи 2007-2009 років у 48 країнах світу спалахнули заворушення, оскільки ціни на сировинні товари та інфляція зросли, а економічні фактори, які існують зараз, набагато гірші, ніж ті, які ми спостерігалися 15 років тому.
Девід Бізлі наголосив, що вже починаються заворушення в Шрі-Ланці та протести в Тунісі, Пакистані та Перу, водночас з дестабілізацією в таких місцях, як Буркіна-Фасо, Малі, Чад.
Слід зауважити, що Україна щороку вирощує достатньо продуктів, аби нагодувати 400 мільйонів людей — 42% світової соняшникової олії, 16% кукурудзи та 9% пшениці. Також ООН отримує 40% пшениці для своїх програм надзвичайної продовольчої допомоги з України.
- Нагадаємо, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність розблокування українських портів та зазначила, що продовольство стало частиною “арсеналу терору” РФ.
- В ООН заявили, що кількість людей, яким гостро бракуватиме продовольства, може сягнути 323 мільйонів: через війну РФ в Україні на межі голодування опиняться ще 47 мільйонів осіб.
- Раніше повідомлялося, що США не очікують прориву в перемовинах Росії та Туреччини щодо відновлення постачання українського зерна.
- Очільник Європейської ради Шарль Мішель звинуватив Росію у використанні продовольства як зброї проти країн, що розвиваються.