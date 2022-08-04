В українському інформаційному просторі масово розповсюджуються фейки. Використовуючи, зокрема, теракт в Оленівці, ворог знаходить приводи для постійного інформаційного терору та залякування.

Про це повідомляє пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Росіяни мають завдання дестабілізувати та деморалізувати українське суспільство, зазначили у пресслужбі.

Агресор поширює недостовірну інформацію та намагається маніпулювати суспільством, підштовхнути до дій, які можуть дестабілізувати країну в період війни.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими закликав дотримуватися інформаційної гігієни.

“Україна робить усе можливе для повернення полонених, їхнього обміну, а також розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин”, – йдеться у повідомленні.

Раніше у ЦПН наголосили, що У РФ поширюють фейки щодо втрат Збройних сил України під час бойових дій.