Про це повідомляє пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Росіяни мають завдання дестабілізувати та деморалізувати українське суспільство, зазначили у пресслужбі.
Агресор поширює недостовірну інформацію та намагається маніпулювати суспільством, підштовхнути до дій, які можуть дестабілізувати країну в період війни.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими закликав дотримуватися інформаційної гігієни.
“Україна робить усе можливе для повернення полонених, їхнього обміну, а також розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин”, – йдеться у повідомленні.
Раніше у ЦПН наголосили, що У РФ поширюють фейки щодо втрат Збройних сил України під час бойових дій.
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