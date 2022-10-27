Інтернет-допис про молодят у Китаї, до яких зателефонували представники місцевої влади поцікавитись, чи вагітна жінка, 27 жовтня зібрав десятки тисяч коментарів, перш ніж був видалений, і багато користувачів мережі заявили, що вони також мали подібні дзвінки.

Про це пише Reuters.

Дебати почалися після того, як минулого тижня президент Сі Цзіньпін на 20-му з’їзді Комуністичної партії заявив, що Китай запровадить політику підвищення народжуваності та покращить стратегію розвитку населення країни.

У дописі у соцмережі Weibo, схожій на Twitter, користувач під ім’ям “lost shuyushou” описав досвід колеги, котра відповіла на дзвінок від служби жіночого здоров’я міської влади Нанкіна.

Під час телефонної розмови посадовець зауважив, що місцева влада “хоче, щоб молоді жінки вагітніли протягом року після одруження, і їх мета — телефонувати щокварталу”.

Пост видалили через кілька годин після публікації разом з усіма коментарями.

Запровадивши політику однієї дитини з 1980 по 2015 рік, Китай визнав, що його населення знаходиться на межі скорочення — потенційна криза, яка перевірить його здатність платити та піклуватися про своїх літніх осіб.

Очікується, що кількість новонароджених впаде нижче 10 мільйонів порівняно з торішніми 10,6 мільйонами, і це зниження відбудеться після падіння у 2020 році на 11,5%.

Нещодавня безкомпромісна політика “нульового COVID-19” у Китаї щодо негайного припинення будь-яких спалахів із суворим контролем за життям людей могла завдати глибокої, тривалої шкоди їхньому бажанню мати дітей, наголошують демографи.

Деякі експерти та активісти також стурбовані посиленням урядом риторики про цінність традиційних ролей жінок і порушення прав жінок, як-от нова політика, яка перешкоджає абортам, окрім як за медичними показами.

Одна особа, яка опублікувала повідомлення в розділі коментарів до оригінального допису в четвер, зауважила, що вона вийшла заміж у серпні минулого року і відтоді їй двічі дзвонила місцева влада.

Перший раз її запитали, чи приймає вона фолієву кислоту і, чи готується завагітніти. Вдруге її запитали, чи вона вже вагітна.

“Ви одружені, чому ви досі не готуєтеся до вагітності? Знайдіть час, щоб народити дитину”, – зазначив їй посадовець.

У 2021 році у Китаї рівень народжуваності був найнижчим із 1949 року: народилося близько 10,62 млн дітей.

Тенденція до зниження народжуваності у Китаї спостерігається з року в рік. Тому влада у 2021 році вирішила дозволити сім’ям мати три дитини (у 2016 була знята заборона мати більше однієї дитини). Але, як показала статистика, це не підняло рівня народжуваності.

Як повідомляється, основними причинами падіння народжуваності в Китаї є зростання рівня урбанізації та висока інфляція.

Через демографічні зміни у Китаї зростає кількість осіб зрілого віку – на тлі зменшення кількості молоді та дітей. Вважається, що це дуже негативно позначиться на пенсійній системі КНР.

Експерти прогнозують, що з кожним роком кількість жителів Китаю зменшуватиметься.