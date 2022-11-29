Голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, зо російські окупанти обстрілюють енергосистему України так, аби унеможливити передавання електроенергії з одного регіону в інший.

Про це він розповів в інтерв’ю НВ.

Кудрицький зазначив, що окупанти з 10 жовтня намагаються знищити українську енергосистему, а обстріл 23 листопада мав найбільші наслідки.

“У нас була системна аварія, і аварійні вимкнення світла у всіх регіонах України. Спрацювала автоматика, були вимушено зупинені блоки атомних станцій, які зазвичай виробляють половину всієї електроенергії в країні. Через руйнування, завдані ракетним обстрілом, вони не були спроможні видавати електроенергію в мережу. Також була пошкоджена низка важливих теплоелектростанцій. Ми вдячні українській протиповітряній обороні, яка збила 51 ракету з 67 запущених”, – зауважив він.

Голова “Укренерго” також наголосив, що від 10 жовтня росіяни пошкодили всі великі тепло- і гідроелектростанції в Україні.

“Я не можу вдаватися в деталі, щодо наслідків кожного конкретного удару. Але я хочу наголосити — суть обʼєднаної енергосистеми в тому, що споживач отримує електроенергію не лише від найближчої електростанції. Проблема, яку намагаються створити орки — це саме зробити неможливим доставку електроенергії з одних регіонів в інші. І ми маємо бути готовими до нових їхніх спроб”, – пояснив він.

Щодо можливого блекауту, то, за словами Кудрицького, є “різні сценарії”. Він наголосив, що РФ від 10 жовтня ставить собі за мету знеструмити всю Україну, однак кожного разу Україна показувала запас міцності.

“Ще раз повторю: в цілому блекаут — це не є кінець світу. Це дуже складна подія як для енергетиків, так і для споживачів, тому що обмеження енергопостачання можуть бути дуже тривалими. Але в цілому для споживача, ця картина вже знайома: обмеження енергопостачання якийсь час, проблема зі зв’язком та іншими сервісами. А для енергетиків — це означає реалізацію складних технічних процесів. Розвертати систему “з нуля” складніше, ніж просто заживлювати об’єкти, які були пошкоджені в разі ракетної атаки, коли система все ж працює”, – додав він.