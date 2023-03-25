На Волині прокурори викрили 26-річну жінку, яка намагалася продати 11-місячне немовля своєї подруги за 30 тисяч доларів. Їй оголосили про підозру в торгівлі людьми. Триває досудове розслідування.

Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури у Facebook.

Слідчі зазначили, що жінка піклувалася про небажаного сина 23-річної подруги, якого та народила таємно вдома у квітні 2022 року, а наступного дня віддала після пологів.

Невдовзі піклувальниця втомилася від хлопчика та вирішила його продати — без укладання будь-яких передбачених законодавством угод та складання документів щодо усиновлення.

Як зауважили у прокуратурі, 23 березня 2023 року під час передачі дитини покупцю, зловмисницю затримали у Луцьку.

Жінці повідомили про підозру у торгівлі людьми, вчиненій щодо малолітньої особи. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Дитину в неї забрали. Наразі хлопчик перебуває у лікарняному закладі.