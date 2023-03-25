Про це повідомляє пресслужба Волинської обласної прокуратури у Facebook.
Слідчі зазначили, що жінка піклувалася про небажаного сина 23-річної подруги, якого та народила таємно вдома у квітні 2022 року, а наступного дня віддала після пологів.
Невдовзі піклувальниця втомилася від хлопчика та вирішила його продати — без укладання будь-яких передбачених законодавством угод та складання документів щодо усиновлення.
Як зауважили у прокуратурі, 23 березня 2023 року під час передачі дитини покупцю, зловмисницю затримали у Луцьку.
Жінці повідомили про підозру у торгівлі людьми, вчиненій щодо малолітньої особи. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.
Дитину в неї забрали. Наразі хлопчик перебуває у лікарняному закладі.
- Генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі Гельґа Марія Шмід заявила, що після початку повномасштабної війни Росії проти України відбулось різке зростання торгівлі людьми.
- Вашингтон включив Росію до країн, які беруть участь у політиці або моделі торгівлі людьми та примусової праці. США вважають, що РФ використовує і тих, чиї сили безпеки або збройні групи, підтримувані урядом, використовують дітей як солдатів.
- Правоохоронці Львівщини спільно з прикордонниками затримали 2 громадян Німеччини, які підозрюються у вербуванні 5 українок для подальшої сексуальної експлуатації в одній із країн Європи.