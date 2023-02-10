Про це повідомляє BBC.
Зазначається, що Насирова у 2016 році намагалася вбити Цвик, яка має паспорт громадянки України. Однак, українка вижила, а коли повернулася з лікарні, виявила, що документи, які посвідчують її особу, вкрадено.
Після визнання судом її вини строк ув’язнення Насировій визначать наступного місяця. Наразі їй загрожує до 25 років позбавлення волі. На момент замаху обидві жінки мали схожу зовнішність, темне волосся, однаковий колір шкіри й обидві розмовляли російською, – пише BBC.
“Присяжні розгледіли обман і злочинну схему підсудної. На щастя, її жертва вижила, і отрута прямо привела до винуватця. Перед тим, як Цвик втратила свідомість, вона побачила, що підсудна ходила її кімнатою”, – сказала Мелінда Кац, прокурорка округу Квінс.
Наступного дня подруга Цвик знайшла її непритомною. Жінку перевдягнули у мереживну білизну, а навколо розкидали таблетки, намагаючись створити враження, що жінка хотіла скоїти самогубство.
ЗКоли Цвик повернулася з лікарні, вона виявила, що в неї вкрали її український паспорт та дозвіл на роботу в США, а також коштовності й близько 4 000 доларів готівкою, – додала прокурорка під час вступної промови. – У залишках десерту виявили феназепам, сильний заспокійливий засіб.
Присяжні визнали Насирову винною у замаху на вбивство, нападі та незаконному утриманні. Проте строк ув’язнення ще визначить суд.
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