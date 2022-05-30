30 травня на Луганщині росіяни зірвали евакуацію з районів бойових дій, обстрілявши машину, яка їхала по місцевих. Від смертельного поранення під час цього обстрілу загинув французький журналіст Фредерік Леклерк.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.

Зеленський висловив співчуття рідним та колегам французького журналіста.

“Він працював на французький телеканал BFM TV. Трохи більш як місяць тому я дав інтерв’ю саме цьому телеканалу. Це було моє перше інтерв’ю представникам медіа Франції за час повномасштабної війни”, – зазначив президент.

Фредерік Леклерк став 32-м медійником, який загинув після 24 лютого.

Пізніше стало відомо, що Національна антитерористична прокуратура Франції розпочала з’ясування обставин загибелі Фредеріка Леклер-Імоффа в Україні.