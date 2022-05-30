Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
Зеленський висловив співчуття рідним та колегам французького журналіста.
“Він працював на французький телеканал BFM TV. Трохи більш як місяць тому я дав інтерв’ю саме цьому телеканалу. Це було моє перше інтерв’ю представникам медіа Франції за час повномасштабної війни”, – зазначив президент.
Фредерік Леклерк став 32-м медійником, який загинув після 24 лютого.
Пізніше стало відомо, що Національна антитерористична прокуратура Франції розпочала з’ясування обставин загибелі Фредеріка Леклер-Імоффа в Україні.
- Нагадаємо, найпрестижніша щорічна журналістська премія в США – Пулітцерівська премія оголосила про спеціальну нагороду для українських журналістів: “За відвагу, витривалість та відданість правді”.
- Станом на середину квітня 20 працівників засобів масової інформації загинули від злочинних дій окупантів. Серед них – як представники місцевих видань (національних і регіональних), так й іноземних ЗМІ. Дехто загинув зі зброєю в руках, а дехто – під час виконання своєї роботи.
- У час, коли російські війська вбивають українських та іноземних медійників. російській пропагандистці та колишній редакторці “Першого каналу” Марині Овсянніковій вручили премію імені Вацлава Гавела за творчу незгоду на Oslo Freedom Forum 2022.