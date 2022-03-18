Про це йдеться у повідомленні пресслужби Держбюро розслідувань.
Так, за останню добу на митному посту “Рава-Руська” Львівської області затримано одного росіянина. Як виявилось, він є співробітником МНС РФ у Калузькій області та має звання майора внутрішньої служби.
При спробі покинути межі України у телефоні затриманого виявили інформацію, яка може свідчити про його протиправну діяльність на території України. Зокрема у телефоні був зафіксований виклик у Москву, щоб надати інструкції щодо проведення мітингів у РФ на підтримку влади, “спецоперації” в Україні та окупації Криму.
Окрім цьог,о в одній із переписок затриманого виявили запрошення на військову службу за контрактом у ЗС РФ.
Другого вірогідного диверсанта, також громадянина Росії, було затримано на Закарпатській митниці, на митному пості “Малий Березний”. У його телефоні знайшли фото блокпостів у Закарпатській області.
Після затримання цих осіб передали співробітникам СБУ для проведення подальшого розслідування.
- Нагадаємо, Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що сьогодні у кожній області України існує воєнна загроза. Безпечних місць не залишилось.
- Також російські окупанти знайшли “лазівку” для перетину українського кордону з боку країн Європи. Вони можуть діяти під виглядом нібито іноземних журналістів.