Співробітники Державного бюро розслідувань разом із прикордонниками затримали двох громадян РФ, котрі намагались покинути межі України через прикордонні пункти у Закарпатській та Львівській областях.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Держбюро розслідувань.

Так, за останню добу на митному посту “Рава-Руська” Львівської області затримано одного росіянина. Як виявилось, він є співробітником МНС РФ у Калузькій області та має звання майора внутрішньої служби.

При спробі покинути межі України у телефоні затриманого виявили інформацію, яка може свідчити про його протиправну діяльність на території України. Зокрема у телефоні був зафіксований виклик у Москву, щоб надати інструкції щодо проведення мітингів у РФ на підтримку влади, “спецоперації” в Україні та окупації Криму.

Окрім цьог,о в одній із переписок затриманого виявили запрошення на військову службу за контрактом у ЗС РФ.

Другого вірогідного диверсанта, також громадянина Росії, було затримано на Закарпатській митниці, на митному пості “Малий Березний”. У його телефоні знайшли фото блокпостів у Закарпатській області.

Після затримання цих осіб передали співробітникам СБУ для проведення подальшого розслідування.