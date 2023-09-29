Працівники ДБР у взаємодії з СБУ викрили злочинну групу з-поміж посадовців Самбірської міжрайонної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) та Турківської міської лікарні. Вони вимагали хабар у військовослужбовця за встановлення другої групи інвалідності його батькові, що давало б змогу завершити службу.

Голова Самбірської МСЕК, керівники лікарсько-консультативної комісії Турківської міської лікарні обіцяли оформити відповідні документи за $3,2 тис.

Під час затримання посадовиця намагалася позбутися грошей – з’їсти $100. Однак правоохоронці цьому завадили, а кошти вилучили. Затримані також інші учасники злочинної групи.