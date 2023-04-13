Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Фахівці зазначили, що Росія бере участь у кампанії навмисної “русифікації” в Україні, спрямованій на знищення української ідентичності за допомогою багатьох військових, соціальних, економічних, правових, бюрократичних та адміністративних напрямків.

Однак ідеології, що лежать в основі цієї “русифікації”, також формують риторичний кістяк провоєнного інформаційного простору, який часто віддзеркалює свій мілітаризм зі стійким російським націоналізмом та сильною ксенофобією, спрямованою як на Україну та українську ідентичність, так і на національні меншини в самій Росії.

Зокрема внутрішні наслідки прийняття ідеології “русифікації” проявляються у відповідях російської влади та відомих російських мілблогерів етнічним меншинам у Росії.

До прикладу, нещодавно кілька російських мілблогерів зреагували на вбивство 17-річної російської студентки групою таджицьких мігрантів у Челябінську та використали цю історію, щоб критикувати мігрантів із Центральної Азії та спільноти етнічних меншин за неспроможність інтегруватися в російське суспільство.

Голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін звинуватив мігрантів у дестабілізації РФ через імпорт тероризму та екстремістських ідеологій і наголосив на ролі міграційної політики в забезпеченні громадського порядку.

Своєю чергою терорист Ігор Гіркін посилив критику щодо того, що влада Тувинської республіки повертає корінні тувинські назви 104 адміністративно-територіальним одиницям, що один мілблогер назвав “розсуненням кордонів” без потреби під час війни.

Окрім цього, на кадрах, поширених у соціальних мережах 12 квітня, видно групу російських чоловіків, які нібито віддають нацистське вітання та проходять повз адміністративні будівлі в Уфі, вигукуючи “Росія для росіян”.

“Ці випадки ксенофобії та расизму є прикладом суть вітчизняної “русифікації”. Війна в Україні дала змогу найзлобнішим голосам в інформаційному просторі консолідувати свою ідеологію та спроєктувати її як на український народ, так і на неслов’янські меншини в самій Росії. Ця динаміка, швидше за все, посилюватиметься і під час російсько-української війни і після неї, пронизуючи внутрішній простір Росії на довгі роки”, – резюмували експерти.