За даними британських розвідників, Росія сприймає протикорабельні ракети України як пряму загрозу для свого флоту, тому намагається їх знищити. Однак не може цього зробити, через застарілі дані розвідок та погане планування.

Про це йдеться у Twitter Великої Британії.

У розвідці Сполученого Королівства зреагували на заяву Росії, яка, коментуючи ракетний удар по одеському порту, заявила, що начебто знищила військовий корабель України та запас протикорабельних ракет.

Однак у британській розвідці наголосили, що немає жодних вказівок, що український корабель та протикорабельні ракети були у тому місці, яке атакували росіяни.

Проте у Великій Британії дійшли висновку, що РФ сприймає протикорабельні ракети як ключову загрозу, яка обмежує діяльність Чорноморського флоту.

“Це суттєво підірвало загальний план вторгнення, оскільки Росія реально не може спробувати здійснити десантний напад, щоб захопити Одесу”, – наголосили розвідники.

Тому й надалі пріоритетом РФ залишатиметься намагання знищити протикорабельні можливості України.

“Проте російські процеси націлювання, ймовірно, регулярно підриваються застарілими даними розвідки, поганим плануванням і підходом до операцій зверху вниз”, – резюмували у розвідці Сполученого Королівства.