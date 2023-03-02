Про це повідомляє пресслужба СБУ у Telegram.

Так, агресор сподівався зірвати постачання іноземного озброєння для Сил оборони на східному та південному фронтах. 19 лютого зловмисник прибув в Україну під виглядом мешканця однієї з європейських країн. Як зазначили в СБУ, під час перетину держкордону він використовував паспорт громадянина ЄС.

“Після прибуття до Рівненської області він провів розвідку поблизу стратегічної транспортної артерії для визначення місця встановлення вибухового пристрою. Зафіксовано виходи диверсанта на місцевість, де він приховано обстежував об’єкт, а також спостерігав за періодичністю проїзду рухомого складу”, — йдеться в повідомленні.

Далі він повинен був встановлення вибухівки у найбільш “вразливому” місці об’єкта критичної інфраструктури та підірвати його.

Однак, співробітники СБУ затримали його на підготовці до вчинення диверсії. У спецслужбі заявили, що фігурант має посвідку на постійне проживання у РФ і входить до агентурного апарату російської воєнної розвідки.