Експерти Інституту вивчення війни проаналізували звернення президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів зазначивши, що він не використав його для оголошення нових цілей у війні проти України. Найбільш вагомою стала заява Путіна про припинення участі Росії у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

Про це йдеться у звіті ISW.

Як зазначили аналітики, під час промови 21 лютого очільник Кремля не сказав нічого нового стосовно російсько-української війни. Натомість було підкріплено кілька давніх риторичних позицій у спробі виграти більше часу для затяжної війни.

Зокрема Путін укотре назвав війну “спеціальною військовою операцією”, яку РФ розпочала аби “захистити людей на історичних землях Росії”, щоб забезпечити внутрішню безпеку країни та усунути загрозу з боку українського режиму, який Путін назвав “неонацистським”.

Окрім цього пролунали звинувачення у бік Заходу щодо надання Україні озброєння та “розгортанні баз і біолабораторій поблизу російських кордонів, тим самим розв’язавши війну проти Росії”.

Значна частина виступу наголошувала на передбачуваній стійкості російської економічної, соціальної та культурної сфер, Також Путін надав кілька рекомендацій щодо розвитку тимчасово окупованих територій України.

Експерти зауважили, що загалом промова Путіна повторювала кілька давніх російських інформаційних операцій щодо виправдань повномасштабного вторгнення та не стала переломом у риторичній позиції Росії щодо війни.

“Путін міг використати цю подію, щоб сформулювати нові цілі та засоби їх досягнення, наприклад, оголосити ще одну офіційну хвилю часткової мобілізації, перевизначити “спеціальну військову операцію” як офіційну війну або вжити додаткових заходів для мобілізації російської оборонно-промислової бази більш конкретним способом. Натомість Путін сказав дуже мало суті”, – мовиться у звіті ISW.

Найбільшу увагу привернула заява Путні про зупинення участі Росії у ДСНО.

Наприкінці свого виступу очільник Кремля наголосив, що Захід використав ДСНО нібито для того, щоб завдати Росії стратегічної поразки. Водночас він наголосив, що зупинення участі РФ у ДСНО не є повним виходом країни з цього Договору.

Путін закликав міністерство оборони Росії і Росатом забезпечити готовність до випробувань ядерної зброї.

“Можливо, Путін зробив це оголошення для того, щоб знову ввести ядерну риторику в інформаційний простір, тим самим відвернувши увагу від загального беззмістовного свого виступу. Раніше ISW повідомляв про використання Росією ядерної риторики як інформаційної операції, щоб знеохотити Україну та Захід і компенсувати невдачі Росії на полі бою”, – резюмували експерти.