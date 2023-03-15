Про це повідомили у відеозверненні на YouTube.
“Я звертаюся до президента — у цій обителі я молився і просив Господа, щоб він відкрив, хто буде у нас президентом. Мені Господь відкрив, що буде президентом Володимир Зеленський”, — сказав один з представників братії. “Раз ми за нього молилися, щоб він став президентом, щоб нашу Лавру не кривдив, а навпаки її захищав”.
Майже тиждень тому стало відомо, що керівництво Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” сповістило Українській православній церкві Московського патріархату, що з ними розривають угоду на оренду православної святині.
Надалі Ченці Московського патріархату записали відеозвернення, де заявили, що не виселятимуться з Києво-Печерської лаври, оскільки “живуть на цій території багато років”. Намісник монастиря митрополит Павло сказав, що у нього нібито хочуть забрати громадянство та наклали санкції. Також він спробував запевнити, що ні він, ні інше духовенство УПЦ МП не є колаборантами.
“Наразі відбуваються історичні, епохальні події. Невже можновладці хочуть увійти в історію як злодії та гонителі Церкви: Діоклетіан, Троян, Максиміан, Юліан? Нехай ці люди задумаються над своїм місцем в історії всесвіту”, – сказали ченці у новому зверненні.
- У Києві співробітники Служби безпеки України затримали прокремлівського блогера, який переховувався від правосуддя в монастирі УПЦ Московського патріархату. Він публічно виправдовував російську збройну агресію.
- Співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру організаторам богослужіння, під час якого у Києво-Печерській Лаврі вихваляли “русскій мір”.
- Вселенський патріарх Варфоломій під час промови на відкритті міжнародної конференції в Абу-Дабі висловився щодо війни Росії в Україні та ідеології “русского міра”. Патріарх згадав про маргіналізацію релігії за часів Радянського Союзу та як її почали використовувати на користь Кремля в роки після падіння СРСР.
- Православна церква України (ПЦУ), як правонаступниця Київської Митрополії, заявила, що Російська православна церква (нині представлена в Україні УПЦ МП) окупувала Києво-Печерську лавру у XVII столітті. У ПЦУ зазначили, що Московія духовно окупувала українські святині на понад три століття.