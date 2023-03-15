Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло, керуючий справами УПЦ МП, та братія, які мають покинути територію святині, записали звернення до президента Володимира Зеленського, Кабміну та народу. Один з представників сказав, що молився, аби Зеленський став президентом.

Про це повідомили у відеозверненні на YouTube.

“Я звертаюся до президента — у цій обителі я молився і просив Господа, щоб він відкрив, хто буде у нас президентом. Мені Господь відкрив, що буде президентом Володимир Зеленський”, — сказав один з представників братії. “Раз ми за нього молилися, щоб він став президентом, щоб нашу Лавру не кривдив, а навпаки її захищав”.

Майже тиждень тому стало відомо, що керівництво Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” сповістило Українській православній церкві Московського патріархату, що з ними розривають угоду на оренду православної святині.

Надалі Ченці Московського патріархату записали відеозвернення, де заявили, що не виселятимуться з Києво-Печерської лаври, оскільки “живуть на цій території багато років”. Намісник монастиря митрополит Павло сказав, що у нього нібито хочуть забрати громадянство та наклали санкції. Також він спробував запевнити, що ні він, ні інше духовенство УПЦ МП не є колаборантами.

“Наразі відбуваються історичні, епохальні події. Невже можновладці хочуть увійти в історію як злодії та гонителі Церкви: Діоклетіан, Троян, Максиміан, Юліан? Нехай ці люди задумаються над своїм місцем в історії всесвіту”, – сказали ченці у новому зверненні.