Про це повідомляє пресслужба НАН.

“З метою увічнення в місті Києві пам’яті академіка Бориса Патона Президія Національної академії наук України прийняла рішення про звернення НАН України до Київської міської державної адміністрації з пропозицією перейменувати бульвар Дружби Народів у місті Києві на проспект Бориса Патона”, – йдеться в повідомленні.

В Академії наук відзначили, що рішення підтримали члени Президії НАН України на засіданні 7 вересня.

Борис Патон (1918-2020) – вчений у галузі зварювальних процесів, металургії й технології металів, доктор технічних наук (1952) президент НАН України (з 1962), перший нагороджений званням Герой України.

Він також є автором і співавтором понад 720 винаходів (500 іноземних патентів), понад 1200 публікацій, в тому числі 20 наукових монографій.