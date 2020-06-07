Про це пише The New York Times.

Видання повідомляє, що коли минулого тижня канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала Трампу, що вона не буде присутньою на зустрічі G 7, яку він хотів провести в Вашингтоні в цьому місяці, розмова між двома лідерами стала дратівливою.

Меркель говорила про триваючу пандемію. Трамп відповів про своє розчарування G 7, НАТО та Всесвітньою організацією охорони здоров’я.

Через тиждень німці дізналися, що США планують скоротити свою присутність в Німеччині більш ніж на чверть. Близько 9 500 американських солдат повинні покинути країну протягом наступних трьох місяців. Попереджень не було, і навіть станом на сьогодні ще немає офіційного повідомлення.

Не ясно, чи пов’язані ці два епізоди. Але разом вони сигналізують про розрив відносин між Сполученими Штатами і Німеччиною, оскільки комунікація руйнується і інтереси розходяться практично з усіх важливих питань, включаючи Росію, Іран, Китай, а також торгівлю і безпеку.

Видання відзначає, що довіра між Меркель і Трампом давно втрачена. Тепер, кажуть офіційні особи і аналітики, вислизає щось набагато більш фундаментальне – довіра до стратегічної основи самого трансатлантичного альянсу.

Виводячи в односторонньому порядку війська з найбільш важливого європейського союзника США, Трамп завдає шкоди НАТО і безпосередньо грає на руку президенту Росії Володимиру Путіну, який давно ображається на військовий слід Америки на континенті, сказав Томас Кляйн-Брокхофф, віце-президент дослідницької групи “Німецького фонду Маршалла Сполучених Штатів”.

Кляйн-Брокхофф вважає, що стратегічним конкурентом Трампа не був ні Путін, ні президент Китаю Сі Цзіньпін.

“Його системний конкурент – Ангела Меркель”, – сказав він.

Відсутність хімії між квантовим фізиком Меркель і знаменитим мільйонером Трампом не нова. Новим є те, що Трамп, схоже, відмовився бути на одному боці.

“Меркель представляє все, що ненавидить Трамп: глобалізм, багатосторонність, міжнародне право. Трамп більше пов’язаний з відомими авторитарними лідерами в світі”, – сказав Кляйн-Брокхофф.

Німці переживають, що Трамп знаходиться в процесі перевизначення американських національних інтересів, і сильний трансатлантичний альянс не є його частиною.

“Він думає, що використовує силу, важелі впливу і міць Сполучених Штатів. Але якщо війська дійсно будуть відправлені додому протягом наступних трьох місяців, він позбавить Сполучені Штати 25% їхнього потенціалу стримування в Європі”, – сказав Кляйн-Брокхофф.

Досвідчені дипломати по обидва боки Атлантики говорять, що американо-німецькі відносини повинні вважатися критично важливими, особливо після рішення Британії покинути Європейський Союз.

Німеччина – найбагатша і найбільш густонаселена країна в Європі, економічний центр континенту і важливий американський економічний партнер.

У той же час близько 35 тис. американських військовослужбовців, які дислоковані в Німеччині, є одним з найважливіших військових вузлів США. І близько 12 тис німецьких цивільних осіб працюють на цих базах. Десятки тисяч інших робочих місць також залежать від американської присутності. Виведення військ завдасть шкоди економіці Німеччини.

На додаток до виводу постійних військ президент США планує обмежити максимальну кількість військ в Німеччині до 25 000, що становить менше половини поточного максимуму.

За словами аналітиків, перш за все американські війська в Німеччині служили стримуючим фактором для все більш агресивної Росії.

Ніколас Бернс, колишній чиновник в адміністрації Джорджа Буша-молодшого, а нині професор Гарвардської школи Кеннеді, сказав, що виведення військ на руку довгострокової мети Путіна з розділення Заходу.

“Це серйозний політичний і символічний удар по нашому безпосередньому пріоритету в Європі: зміцненню стратегічних зв’язків США з Німеччиною, найважливішою європейською державою, особливо після виходу Великобританії з ЄС”, – сказав Бернс.

Рішення Трампа вивести війська узгоджується з його баченням “Америка перш за все” про обмеження американського розгортання за кордоном і його наполегливою вимогою, щоб союзники взяли на себе більше тягаря для своєї власної оборони.

Але перед президентськими виборами в листопаді дехто каже, що “Америка перш за все”, мабуть, перетворилася в “Трампа насамперед”.

“Вся справа в ньому, воно не в баченні світу, не в політиці, а в ньому, в тому, що він потребує перевірки, а іноді в необхідності помсти”, – сказав Норберт Реттген, голова комітету із закордонних справ Німеччини і один з кілька кандидатів, які сподіваються змінити Меркель на посаді канцлера в наступному році.

Німецькі чиновники вже готуються до більш підривних заяв з Вашингтона за місяці до американських виборів – і, можливо, після.