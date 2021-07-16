Про це інформує видання People.

Знімок 51-річна Кемпбелл виклала у своїх Instagram Stories у четвер, 15 липня.

На фото дитина одягнена в яскравий комбінезон від італійського модного дому Versace. Дівчинка сфотографована так, щоб не було видно її обличчя.

“Я люблю тебе Джанні Версаче”, – написала на світлині супермодель.

Тим самим Кемпбелл вшанувала пам’ять засновника бренду Versace – Джанні Версаче у 24-ту річницю його загибелі. Як відомо, Версаче був застрелений 15 липня 1997 року в Маямі-Біч, на сходах свого маєтку, серійним убивцею Ендрю К’юкененом.

Як зазначає видання Vanity Fair, Кемпбелл свого часу регулярно брала участь у показах Versace та була обличчям бренду. З легендарним модельєром її пов’язували дружні стосунки.

У своєму Instagram супермодель також присвятила окремий пост Версаче в річницю його смерті. Це відеомонтаж із різних модних показів Versace, у яких брала участь Кемпбелл.

“Я сумую за тобою, Джанні Версаче, за твоєю інтуїцією і діями, що випереджали свій час”, – підписала вона відео.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Naomi Campbell (@naomi)

Як відомо, 18 травня цього року Кемпбелл несподівано оголосила, що вперше стала матір’ю, і опублікувала фото доньки. На знімку в Instagram зображені ніжки дитини в долоні моделі. Інших подробиць материнства Кемпбелл не озвучила, як і імені дитини.

Також немає жодної інформації про вагітність супермоделі.

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Як зазначає People із посиланням на джерело, Кемпбелл роками думала про материнство. “Вона давно хотіла дитину, більш ніж 10 років”, – поінформувало джерело видання.