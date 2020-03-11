Відповідні знімки модель опублікувала в своєму Instagram.
На серії фото, зроблених в авто, терміналі аеропорту в Лос-Анджелесі та літаку, модель постала в незвичному образі — замість яскравих вбрань на ній захисний комбінезон з капюшоном та кросівки. Не забула Кемпбелл і такі елементи захисту, як окуляри, медична маска та латексні рукавички.
“Безпека понад усе — наступний рівень”, — написала вона.
Свій “наряд” модель доповнила об’ємною накидкою.
- Раніше повідомлялося, що спалах коронавірусу COVID-19 вплинув на світ шоу-бізнесу: про скасування концертів вже повідомили американські співачки Мадонна та Майлі Сайрус, а також рок-група з США Pearl Jam.