Відповідні знімки модель опублікувала в своєму Instagram.

На серії фото, зроблених в авто, терміналі аеропорту в Лос-Анджелесі та літаку, модель постала в незвичному образі — замість яскравих вбрань на ній захисний комбінезон з капюшоном та кросівки. Не забула Кемпбелл і такі елементи захисту, як окуляри, медична маска та латексні рукавички.

“Безпека понад усе — наступний рівень”, — написала вона.

Свій “наряд” модель доповнила об’ємною накидкою.